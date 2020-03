Vous critiquez Cristiano pour avoir pris un bain de soleil pendant la quarantaine

Cristiano Ronaldo a été critiqué par l’ancien président de la Juventus Giovanni Cobolli pour être à Madère “bronzer”. Le Portugais s’est rendu dans sa ville natale juste après le duel entre son équipe et l’Inter Milan. Ronaldo est allé au Portugal pour être avec sa mère, Dolores Aveiro, qui avait subi un accident vasculaire cérébral.

25/03/2020

Agir à 11:27

CET

sport.es

Cobolli était très contrarié par les Portugais et a parlé à Radio Punto Nuovo: “Ronaldo est parti pour sa mère, mais a ensuite montré un bain de soleil dans un groupe de personnes. “Il a également souligné que tous les joueurs de la Juventus auraient dû être mis en quarantaine après le résultat positif du défenseur central Rugani.

Bien que Cristiano Ronaldo il était déjà sur l’île de Madère quand on a appris que son partenaire avait été testé positif pour le coronavirus et le test était négatif.

On ne sait pas quand la série A va réactiver son activité, la seule chose connue est que selon la réglementation en vigueur, elle doit rester à Madère pendant au moins deux semaines de plus.

Ronaldo a montré son côté le plus attentionné et a fait un don conjoint avec Jorge Mendes, son représentant, d’un million d’euros aux hôpitaux de Lisbonne et de Porto dans la lutte contre le coronavirus.