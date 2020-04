“Vous devez télécharger deux modifications pour participer aux Libertadores” »Presse

Mardi 28 avril 2020

Dituro est arrivé à Católica début 2018 et s’est rapidement imposé comme gardien de but partant. Après deux ans, l’ancienne Antofagasta a remporté deux championnats nationaux et une super coupe. Il a également été choisi comme le meilleur gardien de but du tournoi chilien.

Le gardien argentin de l’Université catholique, Matías Dituro, s’est entretenu avec Pré-football sur le présent des croisés, leur temps dans le club, la dette en suspens dans les Libertadores et entre autres. L’ancien Antofagasta est conscient que la haute performance au Tournoi National ne suffit pas à l’étranger, c’est pourquoi selon lui, “deux changements doivent aller”.

“Pour progresser à l’international, il faut être plus convaincu, pour que nous fassions mieux, nous devons jouer deux changements de plus que nous”, a déclaré le gardien de but.

Il a également ajouté que «je pense et une grande partie de mes collègues est que nous devons élever ce changement pour être compétitifs à l’échelle internationale. Vous devez minimiser les erreurs non forcées qui dans les Libérateurs ne vous pardonnent pas ».

Concernant la performance que le catholique a réalisée au cours de la dernière fois, Dituro a souligné qu ‘”il est difficile de réaliser ce que nous avons réalisé en passant près de deux ans au cours desquels nous avons été des leaders, il y avait très peu de dates auxquelles nous n’étions pas les premiers, mais nous avons une très bonne environnement et nous nous sommes bien adaptés aux techniciens ».

TECHNICIENS CROISÉS

Le gardien de but a analysé le travail de Beñat San José, Gustavo Quinteros et Ariel Holan, les trois techniciens qu’il a rencontrés à Católica. Selon Beñat, Dituro a déclaré que “la partie défensive a très bien fonctionné, l’équipe a joué par cœur pour l’automatisation des mouvements, nous avons eu de très bons résultats”.

«Avec Quinteros sont venus des joueurs très importants de la catégorie comme Edson Puch et César Pinares. L’opération s’est améliorée et nous avons obtenu de meilleurs résultats », a confié l’ancien Bolívar.

«Holan est très intelligent, il vous donne confiance, il vous donne beaucoup de confiance, il aime sortir jouer, essayer de trouver des espaces. Nous ferons très bien “, a déclaré Dituro de son stratège actuel.

PARMI LES MEILLEURS DE L’HISTOIRE

En peu de temps, l’archer s’est positionné comme l’un des meilleurs archers du XXIe siècle à Católica, comparé à Cristopher Toselli et José María Buljubasich.

Face à cela, Dituro a souligné que «l’affection du peuple est restée, cela signifie que je fais bien les choses. Être positionné près de la «Tati» et de la «Toselli» me fait plaisir, mais je pense que j’ai un énorme chemin à parcourir pour atteindre cette étape. »

Le trasandino aspire à grand et n’a pas caché quels sont les défis du club à court terme «nous rêvons toujours de suivre les titres à domicile que nous affrontons. Nous voulons aller pour le triple championnat, ce serait historique pour le club et pour nous, nous voulons aller pour la Coupe du Chili, nous ne savons pas ce qui va arriver à la Super Coupe, mais nous voulons tout gagner. Dans les Libertadores, nous voulons passer la phase », a-t-il conclu.