Gianni Infantino, président de la FIFA, a symboliquement écrit une lettre à son homonyme, Saveriano Infantino, attaquant du Carrarese (Lega Pro), adressé à tous les joueurs en ce moment à domicile pour le bloc des activités.

Ci-dessous la lettre transmise par Gianni à Saveriano:

Cher Xaverian, Votre nom de famille égal au mien, me permet d’exprimer une proximité avec tous les joueurs qui, en ces jours tristes, sont coincés à la maison à cause de la pandémie. Vous et vos collègues êtes une référence pour les fans, pour les enfants.

Avec les nombreuses initiatives que vous diffusez à travers les réseaux sociaux, vous êtes un exemple d’éducation aux comportements à prendre pour que la santé, l’atout le plus précieux que nous ayons, soit préservée. Si vous êtes si généreux en exprimant votre solidarité avec les médecins et les infirmières, qui sont nos héros modernes, remplissez la grande fonction sociale avec laquelle la Lega Pro se caractérise ces dernières semaines.

Sur votre photo qui accompagne la nouvelle initiative mise en œuvre par la Lega Pro, vous montrez le panneau avec l’inscription: “Aujourd’hui et toujours unis contre le racisme”. Je suis proche de vous, car la FIFA a fait de la campagne contre toutes les formes et manifestations de racisme une frontière insurmontable, sans si et sans mais. Continuez d’être un exemple, cher Xavérien.

Ce faisant, votre journée sera remplie de la joie d’apporter un grain de sable, car nous pouvons tous sortir de la crise d’aujourd’hui mieux que nous ne sommes entrés. Le football saisira donc le sens du changement imposé par l’époque où nous vivons.

Un câlin, Gianni Infantino