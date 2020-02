“Vous méritez Nardò mais nous avons mal géré l’avantage”

Leonardo Bitetto, entraîneur du Casarano, a commenté de manière pas trop satisfaite le match nul 1-1 contre le Nardomalgré l’avantage rossazzurro initial.

Ce sont ses déclarations, rapportées par les chaînes officielles de l’association Salentine: «Point gagné ou deux perdus? C’est un échec à gagner, rien ne permettait de prévoir que nous pourrions subir le match nul, mais il est également vrai que ces matchs doivent être fermés en premier. Après avoir joué la première mi-temps de cette façon, il était impensable que nous puissions être rejoints, mais c’est arrivé et Nardò doit également être crédité. Pour nous, cela s’est passé comme à d’autres occasions, lorsque nous n’avons pas pu gérer l’avantage “.

Et il a ajouté: “Nous étions un peu trop en désordre en seconde période quand ils ont essayé de récupérer un peu plus. Nous devions être plus habiles en possession du ballon, mais nous n’avons pas réussi. Nous avons eu quelques occasions avec Mincica de doubler et à la place nous rentrons à la maison avec un autre match nul, pour un but repris sur le football. Nous devons toujours avoir le même objectif, nous devons y croire fermement. J’ai décidé de gagner tous les matchs parce que c’est comme ça que ça devrait être. Si une équipe veut y arriver, elle doit avoir la force mentale de croire qu’elle peut gagner. Aujourd’hui, cependant, nous avons montré que nous manquons quelque peu de gestion de l’avantage. “