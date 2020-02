“Vous n’avez pas à baisser les bras ou la tête pour deux résultats” »Pressfootball

Samedi 22 février 2020

L’entraîneur du Real Madrid a analysé la chute contre Levante et cela signifiait de lui donner le sommet de la Ligue, mais il était calme quant à ce qui pourrait arriver. Zinedine Zidane, loin de s’inquiéter, a déclaré que “rien ne m’inquiète. C’est le football et les choses arrivent”.

Zinedine Zidane est calme malgré la défaite. Le Real Madrid a perdu par le compte minimum à Levante et a donné le leadership exclusif à Barcelone, mais l’entraîneur «merengue» a pris les choses en main et a assuré que vous deviez penser à relever la tête dans les prochains duels.

«Je me fiche de tout. C’est le football et les choses arrivent. Nous avons eu de très bons moments cette saison et nous ne devons pas baisser les bras ou la tête pour deux résultats, mais penser que nous pouvons avancer avec force, courage et énergie. C’est une mauvaise manche, mais il faut penser à la semaine prochaine », a expliqué l’entraîneur.

En tout cas, les Français ont reconnu que l’équipe n’était pas satisfaite de sa mission et ont souligné l’absence de but. «Nous nous sentons mal. Nous sommes arrivés beaucoup, mais nous avons manqué de but. Nous avons bien commencé, dans le domaine opposé, en créant des occasions, mais nous avons raté le but, qui est la chose la plus importante dans le football. C’est foutu parce que nous avons perdu cinq points en deux matchs », a-t-il déclaré.

Pour terminer le DT, il était confiant de pouvoir inverser le mauvais moment et a commenté que «nous savons que nous pouvons aller de l’avant, nous avons besoin de l’énergie de tout le monde pour avancer. Maintenant, nous sommes tous ennuyés, c’est clair, parce que c’est une défaite que nous n’aimons pas, mais le football vous donne toujours un autre match et vous ne devez penser qu’à cela. »