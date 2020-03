Vous ne marcherez jamais seul, de Liverpool un message d’espoir. Klopp: “Apprenons d’eux”

LIVERPOOL (ENG). En entier Urgence coronavirus d’Angleterre vient une vidéo passionnante réalisée par le service de santé d’un hôpital de Liverpool. La séquence a été relancée à partir de la chaîne Youtube de Jay Footy et contient également un commentaire de l’entraîneur des Reds, Jurgen Klopp: “Hier, j’ai reçu une vidéo montrant des personnes à l’hôpital, en dehors des soins intensifs, chantant” Vous ne marcherez jamais seul “. J’ai immédiatement fondu en larmes, c’était incroyable. Ces personnes travaillent non seulement, mais aussi avec un grand esprit. Ce sont des gens habitués à aider les autres, nous devons apprendre d’eux. Je ne pouvais pas les admirer plus que ça. ”