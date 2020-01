Vous ne passez pas par Faiano! Biancoverdi invaincu en trois matchs à domicile, l’arrêt Scafatese aussi

PONTECAGNANO FAIANO (SA). Giordano répond à Evacuo. Se termine en match nul faiano et Scafatese sur le terrain du “XXIII juin 1978” de Pontecagnano. Un résultat précieux pour les verts et les blancs qui, lors des trois derniers matchs à domicile, ont bloqué trois prétendants en séries éliminatoires, deux victoires et une égalité pour les garçons turcs.

Les canaris de M. Nastri démarrent bien, manoeuvrent le ballon et surprennent la défense locale avec des coupures et des verticalisations soudaines, une seule de ces informations envoie Evacuo en ligne. L’équipe de Turco prend les mesures et commence à offrir le jeu, exprimant la seconde moitié de la meilleure façon, avec une pression élevée et continue qui envoie le vert et le blanc vers l’avant. Faiano contraint de se passer de Biancardi en raison d’une blessure, à sa place le capitaine Di Giacomo revient dès la première minute après le long arrêt. Absences également pour Scafatese, sur le terrain sans Malafronte et Carotenuto et avec Iovinella disqualifié. Dix premières minutes d’étude pour les équipes: la première occasion vient en fait à la dixième, lorsque Russomando se retrouve face à face avec Sorrentino, providentielle l’intervention de Rinaldi qui avec son orteil met le ballon dans un coin. Dans le quart d’heure, une bonne initiative de Coiro, qui tente de surprendre Sorrentino d’un tir extérieur, le gardien jaune-bleu est attentif et bloque le ballon.

A 16 ‘de danger pour Faiano, Evacuo s’enfuit, seul Ruggiero le contraste avec le Sicilien arrivant sur la gauche, l’attaquant scafatese préfère aller au coup de pied de manière irrésistible, Amabile bloque. Au bout de soixante secondes, Evacuo le déverrouille: l’attaquant s’enfuit à nouveau hors-jeu, entre dans la surface et cette fois la diagonale ne se trompe pas qui est emballée derrière Amabile. A la 24 ‘Faiano répond: Russomando ouvre à droite pour Rapolo, un centre au centre pour Giordano qui frappe la tête depuis une bonne position avec le ballon se terminant haut au-dessus de la barre transversale. A 40 ‘de désengagement incorrect du Scafatese, Rapolo en profite et gagne le ballon à gauche, entre dans la surface et donne un coup de pied, Sorrentino est attentif et bloque. A 43 ‘corner pour Faiano, Pepe frappa, le ballon dériva dans la surface avec une série de frappes et se termina sur les pieds de Rapolo, un superbe tir frôlé par Sorrentino qui vole et sauve à nouveau les canaris.

En seconde période, première chance de la marque Gialloblù: Cherillo exploite un centre de la gauche et tire à la volée, le ballon sort très peu à gauche d’Amabile. A 19 ‘Siciliano sert Evacuo au centre, plat au centre de la zone qui s’élève au-dessus de la barre transversale. A 28 ‘, action combinée entre Rapolo et Liberto, centre au centre pour Martinangelo qui tente le tir depuis le bord, miracle de Sorrentino qui smanaccia le ballon au deuxième poteau. A 35 ‘, les efforts de Faiano sont récompensés: Giordano prend possession du ballon sur le trocart, avance vers la zone et entame le tir qui passe à Sorrentino pour le match blanc-vert. Faiano contrôle facilement la course et tente même de la gagner, mais il n’est pas en mesure d’exploiter les balles inactives en faveur dans les dernières minutes. Le lendemain, l’équipe de Turco est engagée dans le conflit de salut externe avec Angri, tandis que le Scafatese accueille les dirigeants solitaires Palmese.

