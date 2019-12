Vous pensez que nous ne pouvons pas comparer Odegaard à Messi après cela? Nous pouvons et nous le ferons

Tendance

Martin Odegaard vivait déjà une excellente saison avant le voyage de la Real Sociedad à Osasuna, mais il vient de lui donner un coup de pouce.

Le Norvégien a été l'une des stars de la Liga cette saison, ce qui a amené certains à suggérer qu'il irait directement dans l'équipe du Real Madrid une fois son prêt terminé et qu'il reviendrait dans son club parent, et plus de poids est ajouté à cette théorie à chaque semaine qui passe.

Aucun joueur dans l'élite espagnole n'a plus de passes clés par match cette saison, tandis qu'Odegaard est également dans le top cinq pour les dribbles par match et les passes décisives. Et cela dure depuis assez longtemps pour que ce soit bien plus qu'un début brillant.

De plus, la victoire 4-3 sur Osasuna était le premier match d'Odegaard depuis ses 21 ans, ce qui nous rappelle à temps combien il est encore incroyablement jeune.

Pourtant, en intensifiant pour frapper ce coup franc à Estadio El Sadar, il nous rappelle à tous que c'est sa maison, même quand elle ne l'est pas.

Il s'est tendu un tapis rouge même lorsqu'il sait que les paparazzi seront autrement occupés et a enfilé son smoking quand il sait très bien qu'il est à la fois la star de la série et le membre le plus absorbé du public. Il ne fait pas cela uniquement pour lui-même, mais il n'ignore pas non plus sa valeur en tant que pom-pom girl.

🙌 ØDEGAARD ​​AVEC UN COUP DE PIED GRATUIT ABSOLUMENT PARFAIT!

🎯 C'était juste dans le coin supérieur de la jeune star norvégienne

🔥 La Real Sociedad est endémique! pic.twitter.com/te6l9EAwYL

– Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 22 décembre 2019

Maintenant, je sais ce que vous allez dire. "Tom, tu ne peux pas simplement appeler chaque coup franc du pied gauche qui vole dans le coin supérieur" Messi-esque "".

Faux. Je peux et je veux.

Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul ingrédient ici qui invite à des comparaisons avec le grand homme.

Il y a l'approche, avec laquelle Odegaard semble penser "comment puis-je provoquer le plus d'embarras possible".

Il y a la précision et la puissance du coup franc lui-même. Et puis il y a la pure impuissance de Sergio Herrera dans le but d'Osasuna, qui recule comme un homme dont le langage corporel agit comme une demande de rentrer chez lui dans son lit chaud et de ne plus jamais revoir Martin Odegaard.

Qu'est-ce que c'est, Sergio? Tu voulais le sauver? Qu'est-ce qui vous a fait penser que cela ait jamais été une option?

Odegaard est intervenu, a dit à tout le monde ce qu'il allait faire, puis a été assez bon pour le faire de toute façon.

Au début de sa carrière au Real Madrid, lorsqu'il y avait des points d'interrogation sur sa place dans la configuration, tant sur le plan stylistique qu'en termes de capacité, il n'aurait peut-être pas tenté quelque chose comme ça. Cependant, au cours des derniers mois à Saint-Sébastien, c'est comme s'il se souvenait qu'il y avait une raison pour laquelle il était le grand chien auparavant et rien ne devrait l'empêcher d'atteindre ce point à nouveau.

Le coup franc a suivi une belle passe décisive pour le premier match de Mikel Oyarzabal, ajoutant à l'aura du maître de ring, et il y a plus de sens qu'il y a plus d'où cela vient.

Parfois, il est tout simplement possible de vouloir vous-même devenir le roi et jouer comme s'il regardait sa propre majesté contribue à alimenter le feu.

Martin Odegaard vs Osasuna

• 1 but • 1 passe décisive • Tir: 1 • Balle longue: 7 • Balles longues précises: 5 • Passe précise: 47 • Réussite de la passe 87% • Précision de tir: 100% • Les chances de créer: 2

Juste un autre jour au bureau pour l'enfant prodige. pic.twitter.com/52MqnWv9D2

– Jeff (@Jdrista) 22 décembre 2019

Chaque fois qu'Odegaard produit une performance comme celle d'Osasuna, nous verrons les appels habituels pour qu'il soit accéléré dans la configuration de son club parent.

La différence est maintenant que les voix dissidentes deviennent plus silencieuses et beaucoup plus éloignées. Ces points d'interrogation sur sa capacité à produire dans une ligue supérieure ont disparu, et la forme mixte des plus grands noms du Real Madrid signifie qu'il y a un peu moins de justification pour le retenir.

Avec Cristiano Ronaldo disparu depuis longtemps et Eden Hazard toujours au courant de la Liga, il est difficile d'ignorer quelqu'un avec ce genre de talent – surtout quand il vous suit efficacement dans la rue avec un airhorn, tel est le volume de ses rappels.

Martin Odegaard va continuer à nous montrer à quel point il est bon, et à ce stade, il serait impoli de notre part de ne pas écouter.

Par Tom Victor

