“Vous pensez toujours à jouer à nouveau chez Newell, je veux gagner quelque chose là-bas”, a admis Leonel Vangioni

Ces dernières semaines, il a été question de la possibilité que Ignacio Scocco Retournez à Newell au prochain marché de laissez-passer. Il y avait aussi une rumeur selon laquelle Lionel Messi Il voulait jouer dans son club d’amour à court terme.

Cependant, celui qui a admis qu’il envisage de revenir le plus tôt possible n’est ni plus ni moins que Leonel Vangioni. Piri, qui joue actuellement pour Rayados de Monterrey, n’a pas fait le tour et a avoué qu’il voulait frapper Rosario.

“Ceux d’entre nous qui passent par un club comme Newell ont un grand sentiment d’appartenance, j’ai grandi là-bas, j’ai fait mes juniors, j’ai fait mes débuts en première année, j’ai eu de mauvais et bons moments mais vous pensez toujours à revenir. J’ai ma famille là-bas. , Ma famille est proche, cela fait quelques années que l’on s’est éloigné, mais le sentiment d’appartenance est toujours là et si à tout moment je retourne au football argentin, il est clair que l’une de mes possibilités est celle de Newell pour tout ce que j’ai vécu “, a tenu l’ancienne rivière, en dialogue avec le stade 3.

Dans le même esprit, il a ajouté: “Aujourd’hui, je me sens bien ici, et je dis toujours que le jour où je reviendrai, je le ferai en parfait état, sinon je ne le ferai pas. J’aime concourir, en Argentine ils exigent beaucoup de toi et évidemment pas Je donnerais à nouveau une mauvaise image. Je suis né à Newell, étant à River, j’ai toujours dit que j’étais un fan de Newell et il est évident que les deux clubs sont dans une partie très importante de ma vie “.

“Mon ami est le chat (Formica), Maxi, les accessoires, les kinésiologues, les employés du club, je parle beaucoup avec eux et je suis heureux du moment où ils passent, la vérité est que le club passe un bon moment, après du mauvais temps Le temps où j’étais à Newell était plus ce que nous devions combattre pour sortir du dessous que de combattre le championnat, mais la vérité est qu’à Newell tout est apprécié, on a ces souvenirs très présents. Jeux de Newell “, a poursuivi Vangioni.

Et il a clôturé avec son prochain objectif dans la lèpre: “Mon compte en attente était de gagner quelque chose, parce que j’étais là depuis tant d’années et qu’il ne m’a pas été donné, nous étions très proches et c’est quelque chose que j’aimerais pouvoir accomplir et obtenir cette épine de ne pas pouvoir être champion.”