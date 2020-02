Vous quittez l’Angleterre? Bravo est l’un de ceux qui devraient quitter la ville »Pressfootball

Mercredi 05 février 2020

Un médium anglais bien connu de la ville de Manchester a déclaré que le gardien de but chilien mène une liste de joueurs qui quitteront le club «citoyen» à la fin de la saison en cours. La raison, appel au renouvellement du club pour les futurs objectifs.

Claudio Bravo est arrivé à Manchester City en provenance de Barcelone en août 2016, dans le cadre d’un accord d’une valeur de 17 millions d’euros. Le gardien de but est arrivé à être le numéro “1” dans le but du casting dirigé par Josep Guardiola, mais l’arrivée d’Ederson l’a relégué à la substitution et est à nouveau nommé sur la liste, il quittera le club.

Selon Manchester Evening News, Bravo quitterait le club anglais à la fin de la saison en cours. “Il a signé pour être le numéro 1 de Guardiola au départ, mais l’arrivée d’Ederson après sa première saison l’a relégué à la deuxième place”, indique l’article.

“Cependant, en raison des blessures et des suspensions d’Ederson, l’international chilien compte sur plus que prévu cette saison”, a-t-il ajouté. Cependant, une telle situation ne serait pas suffisante pour que le gardien de but reste, ce qui implique qu’il pourrait faire compter les jours dans la ville de Manchester.

À cet égard, les médias se réfèrent également à la performance de l’équipe nationale, qui dans sa perspective n’a pas été comme prévu. “Selon les données disponibles, le joueur de 36 ans a joué à un niveau inférieur à la moyenne sur demande”, a expliqué le texte.

Il convient de noter que Guardiola a déjà confirmé l’équipe chilienne en tant que partant pour la finale de la Coupe Aston Villa League le 1er mars, un duel qui se jouera à Wembley. Ainsi, Bravo pourrait dire au revoir avec un autre titre sous le bras avant son départ, ainsi que d’autres personnalités qui pourraient quitter comme John Stones, Benjamin Mendy, Leroy Sané, Gabriel Jesus, Joao Cancelo et Nicolás Otamendi.