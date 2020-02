Voyage In-Form Marseille à Lille

L’attaquant algérien de Monaco Islam Slimani (R) est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué lors du match de football français de L1 entre Amiens (L1) et Monaco le 8 février 2020 au stade Licorne d’Amiens. (Photo de FRANCOIS LO PRESTI / .) (Photo de FRANCOIS LO PRESTI / . via .)

Bienvenue dans le dernier mot sur les aperçus et les pronostics de la Ligue 1 de football. Nous avons atteint le 25e tour de jeux qui comprend un savoureux affrontement entre Lille et Marseille. De plus, le Paris Saint-Germain se dirige vers Amiens, Rennes se rend à Reims et deux équipes se battent pour le choc du football européen alors que Monaco accueille Montpellier.

Prédictions de Ligue 1

Marseille en forme à Lille

La formidable course invaincue de Marseille sera mise à rude épreuve face à Lille dimanche. L’équipe d’André Villas-Boas a tourné la vis depuis sa lourde défaite face au Paris Saint-Germain, avec 14 invaincus et 11 victoires. Ils se dirigent vers une équipe lilloise revitalisée qui a remporté ses trois derniers matches de championnat.

L’équipe de Christophe Galtier connaît un excellent mois de février, remportant les trois matches de championnat et ne concédant qu’un seul but. Son équipe cherche à s’assurer de rester dans les places de la Ligue des champions et surtout de rattraper son retard sur Marseille, qui a actuellement neuf points d’avance sur eux.

Cependant, ils n’auront pas le meilleur buteur Victor Osimhen, qui s’est allongé contre Angers, et Lille attend la confirmation de la gravité de sa blessure. C’est un gros coup dur pour Galtier, ce qui signifie que Loic Remy sera l’homme chargé de remporter la victoire contre son ancien club. L’attaquant expérimenté a inscrit quatre buts mais doit augmenter son retour dans les mois restants de la saison.

Marseille vole et la victoire de dimanche lui rapportera 12 points d’avance sur la quatrième place lilloise. Dimitri Payet a trouvé des buts lors des deux dernières victoires de Marseille et il cherchera à assurer la victoire contre son ancien club.

Monaco et Montpellier coup d’envoi de la manche 25 au Stade de la Principauté

Ces deux équipes sont de nouvelles victoires et les batailles pour les places européennes se rencontrent alors que Monaco accueille Montpellier. L’équipe locale trouve lentement son rythme sous le nouveau manager Roberto Moreno tandis que les visiteurs viennent de terminer une victoire durement disputée contre Saint-Etienne.

Monaco s’est lentement rassemblé et monte la table sous Moreno. Ils ont remporté leurs deux derniers matches de championnat et se retrouvent à seulement cinq points des places de la Ligue des champions. Moreno a certainement pris son temps pour faire passer ses idées et il semble que les joueurs s’adaptent bien à ses changements. Deux victoires bien nécessaires ont installé la confiance et la conviction dans l’équipe, mais feront face à un examen sévère contre une équipe montpelliéraine bien entraînée.

La formation montpelliéraine de Michel Der Zakarian connaît une excellente saison et se retrouve à seulement trois points des places de la Ligue des champions. La victoire à Monaco les placera temporairement devant Lille sur la différence de buts. Ils ont remporté une superbe victoire contre Saint-Etienne la dernière fois après avoir disputé la majorité du match avec dix hommes.

LWOF Ligue 1 Predictions

Vendredi

Monaco v Montpellier

Un affrontement crucial pour les deux parties. Monaco vient de rafler ses victoires consécutives en championnat tandis que Montpellier est deux invaincus et n’a perdu qu’une seule fois lors de ses six derniers matchs.

Monaco 2-1 Montpellier

samedi

Amiens contre Paris Saint-Germain

Amiens a récemment connu des moments extrêmement difficiles, remportant 12 matches de championnat sans victoire. En revanche, les dirigeants de la ligue se feront un plaisir de remporter une sixième victoire consécutive en ligue.

Amiens 0-4 Paris Saint Germain

Bordeaux v Dijon

Le Bordeaux de Paulo Sousa a lentement remis sa saison sur les rails. Ils sont invaincus à quatre et reviennent d’une victoire de retour face à Metz. Dijon a besoin d’un résultat positif après avoir encaissé six buts en coupe contre le PSG et ils sont encore sous le choc de cet égalisateur déchirant pour Nantes le week-end dernier.

Bordeaux 2-0 Dijon

Nantes v Metz

Nantes a stoppé sa pourriture perdante contre Dijon, mais il a prolongé sa séquence sans victoire à quatre matchs. Au total, ses quatre défaites en six matches pour Nantes. En revanche, Metz a été excellente malgré sa défaite face à Bordeaux la dernière fois. Frédéric Antonetti voudra voir son équipe répondre.

Nantes 1-1 Metz

Nîmes contre Angers

L’équipe locale a trouvé une forme indispensable pour remporter ses trois derniers matches de championnat. Ils viennent de refaire un formidable retour contre Nice et espèrent remporter une quatrième victoire. Angers a du mal à avoir disputé cinq matchs sans victoire.

Nîmes 2-0 Angers

Toulouse v Nice

C’est 14 matchs et ça compte pour Toulouse depuis leur dernière victoire en championnat. Nice voudra répondre après sa défaite à domicile contre Nîmes.

Toulouse 1-2 Nice

dimanche

Brest v Saint Etienne

Ces deux parties ont besoin d’une victoire. Brest est sans victoire en trois matchs mais a fait match nul à ses deux derniers matchs. Saint-Etienne a perdu sept de ses huit derniers matchs et les choses doivent s’améliorer rapidement.

Brest 1-0 Saint Etienne

Lille v Marseille

Lille a remporté ses trois derniers matchs tandis que Marseille est invaincu en 14 rencontres. Un affrontement crucial pour les deux parties.

Lille 1-1 Marseille

Lyon v Strasbourg

Un bon match attendu entre deux équipes offensives. Lyon a besoin d’une victoire après avoir disputé trois matchs sans un tandis que Strasbourg a remporté six de ses huit derniers matchs.

Lyon 2-2 Strasbourg

Reims v Rennes

Deux équipes en quête de victoire s’affrontent alors que Rennes se rend à Reims. L’équipe de Julian Stephan n’a gagné qu’une seule fois sur quatre tandis que Reims n’a remporté qu’une seule fois sur sept. Un côté doit saisir l’initiative et gagner une victoire.

Reims 0-1 Rennes

