Voyage vers une passion commune

Eduardo Galeano disait que «Le football est l’opium du peuple & rdquor;. Mais pourquoi les gens ont-ils besoin que l’opium soit la réponse à laquelle ils essaient de répondre Jordi Brescó et Pau Riera dans «Rivalies chroniques», le deuxième livre qu’il publie Panenka. Ne soyez pas dérouté par les apparences. Ce n’est pas un livre de chroniques sportives.

03/11/2020 à 20:23

CET

Dans ses un peu plus de 300 pages avec une équité textuelle de Jordi et des photographies captivantes de Pau, «Chronic Rivalries» est une radiographie de 10 villes européennes analysées à travers le même fil conducteur: la passion du football. Les auteurs ont consacré 4 à 6 jours (soulignant le précédent) à chaque derby, ou plutôt à chaque ville. La visite commence en Sheffield, le berceau du football et le chapitre qui plonge dans les racines de ce sport, et se poursuit à travers Istanbul, Prague, Gênes, Belfast, Glasgow, Nicosie, Hamurgo, Belgrade et Stockholm.

Ne vous attendez pas à trouver des histoires de bulles ou des modes de vie de footballeurs millionnaires sur leurs pages, même s’il y a des extraits d’entretiens avec des athlètes. Les derbies européens les plus connus, comme Rome, Manchester, Madrid ou Liverpool, n’ont pas non plus leur place – pour vous donner une idée le plus «grand public» de tous les matchs est «la vieille entreprise». Dans ce livre écrit dans un format de chronique de voyage, et avec des touches musicales que tout bon mélomane appréciera, le lecteur trouve un seul protagoniste éventré: celui Brescó et Pulp coin en tant que “ gens ordinaires ” et leur fanatisme excessif pour le football.

Les gens normaux et leurs petits plaisirs mondains. Le rituel de la bière (ou des bières au pluriel, plutôt) avant la grande date. Anecdotes d’un chauffeur de taxi qui les conduit au stade d’Istanbul. Le bonheur d’un fan de Sheffield passer des vacances pour profiter de la journée comme Dieu (ou qui que ce soit) commande. Ou un fan celtique qui ne pense même pas que son fils peut être un protestant et les Rangers, mais qui n’a aucun scrupule à coucher chaque nuit avec une femme qui l’est.

Finalement, Cr Chronic Rivalries »utilise le football comme outil pour tracer une analyse socioculturelle d’une Europe qui cherche souvent à embaumer ses embarras avec un événement sportif. Sachez ce qui se cache derrière la passion d’un adepte ou la haine d’un fan qui veut tuer le voisin le jour du derby. Rivalités de la lutte des classes. Rivalités religieuses. Rivalités politiques. Ou, souvent, des rivalités qui ont simplement été brouillées par le football moderne, à mesure qu’il progresse dans prologue Simon Kuper.

Tout cela derrière le excellent travail de deux jeunes agités et voyagés Cela nous rappelle que le journalisme romantique n’appartient pas à un passé déjà consommé ou à un avenir utopique.