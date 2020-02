“Voyons comment ça se termine.” Bartomeu rencontre l’équipe mais …

La situation à la maison est de plus en plus compliquée Barcelone, ce qui a déjà été appelé en Espagne Barçagate tient les fans de culé en haleine. Sur et en dehors du terrain, les Blaugrana traversent l’un des moments les plus compliqués de leur histoire récente, le scandale révélé par Cadena Ser acquiert chaque jour de nouveaux détails et génère de nouveaux développements.

TOUJOURS PLUS DE SITUATION DÉLICATE

Le conseil Bartomeu financerait la société de communication I3 Ventures discréditer et dénigrer via les symboles sociaux Blaugrana du calibre de Messi, Xavi, Piqué et Guardiola, en plus de plusieurs autres personnalités influentes du football espagnol comme l’actuelle Président de Mediapro Jaume Roures. Hier, le numéro un de Barcelone, dont le mandat expirera en 2021, ha prévu la réunion avec la commission des délégués de club initialement prévue pour vendredi et cela n’a pas eu lieu au Camp Nou. En attendant, un autre coup vient, avec la démission de Montserrat Font qui est directeur financier du club depuis 15 ans, mais qui a récemment contesté les stratégies économiques proposées et approuvées par le CFO Pancho Schroder concernant le projet “Espai Barça”. Ce dernier concerne le restylage du Camp Nou et des différentes structures appartenant à la Blaugrana, qui a récemment subi une forte augmentation budgétaire.

TWEET OF DISCORD

Pour augmenter la dose, pensa Gérard Piqué, qui sur Twitter a répondu de manière piquante au journaliste Marçal Llorente, en l’appelant “titella” qui peut plus ou moins se traduire par “marionnette”. En fait, le chef du vestiaire de Barcelone n’aimait pas la défense du journaliste contre Bartomeu: “Depuis de nombreuses années, je connais l’environnement de Barcelone et l’idiosyncrasie du partenaire (fan) culè. Heureusement, il devient moins manipulable et plus intelligent et sait parfaitement identifier qui veut atteindre le Barça pour l’utiliser pour ses propres intérêts médiatiques, politiques et économiques “.

Titella

– Gerard Piqué (@ 3gerardpique) 18 février 2020

LE “ROI” N’EST PAS EXPOSÉ MAIS …

Le champion argentin Leo Messi est également intervenu sur l’histoire, qui est initialement resté dans un silence religieux sans commenter: “J’aime Barcelone – at-il précisé au Mundo Deportivo – mon chapelet me manque toujours mais ici je sais que je suis chez moi et j’aime la ville, mon travail me permet alors de passer beaucoup de temps avec ma femme et mes enfants. L’affaire I3 Ventures? Etrange situation, nous nous sommes entretenus avec le président qui a réitéré ce qu’il avait déjà rapporté à la presse, puis j’ai su qu’il y aurait des preuves mais je ne dis rien d’autre, nous attendons la conclusion de cette histoire “.