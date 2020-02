“Voyons voir si nous donnons la bonne version de loin de chez soi”

L’entraîneur de Valence, Albert Celades, était confiant que son équipe pourrait offrir ce mercredi San Siro avant le Atalanta la version en tant que visiteur qui a déjà exposé dans d’autres matchs du Ligue des Champions, mais cela n’a pas été le cas récemment, loin de Mestalla.

18/02/2020

Loi du 19/02/2020 à 19h16

CET

EFE

«Notre performance à l’extérieur ces derniers temps n’a pas été bonne, mais surtout en Champions, nous avons eu de très bonnes performances à l’extérieur. Voyons voir si nous pouvons donner la bonne version, nous sommes conscients de l’importance du match et de la cravate& rdquor;, noté lors de la conférence de presse précédente.

L’entraîneur a déploré les nombreuses victimes qu’ils ont subies lors de ce match. «Malheureusement, c’est un tonique habituel puisque nous sommes ici. Nous nous sommes adaptés, la principale pénalité est que ces joueurs ne peuvent pas venir jouer Champions dans San Siro et d’autre part c’est une opportunité pour ceux qui peuvent le faire, a-t-il souligné.

Le technicien a nié toute «mauvaise pratique & rdquor; médecin et a noté qu’ils ont également évalué si la formation peut être l’une des causes. “Nous ne blâmons personne, nous avons cherché des solutions et nous nous sommes beaucoup demandé si cela avait à voir avec la formation, a-t-il déclaré.

Interrogé sur les blessures de Rodrigo Moreno et Francis Coquelin il a dit que “Ça ne pouvait pas être, ils ne sont pas arrivésou et vous devez attendre qu’ils récupèrent & rdquor ;. Concernant la chute de dernière minute de Kang In, il a dit qu’il avait subi un coup lundi et que cela ne semblait rien de grave.

Celades Il a supposé qu’ils devront faire face à une équipe très offensive avec une défense sans précédent. “Nous sommes clairs sur l’équipe, c’est une équipe très offensive, il est le meilleur buteur de la série A Et il a une saison fantastique. Ils sont très heureux de monter et nous allons essayer de gérer et de concurrencer le mieux possible avec ce que nous avons », a-t-il expliqué.

L’entraîneur catalan a remercié le soutien qu’ils auront environ 2 300 fans dans les gradins: «Je dis la première chose merci beaucoup car le soutien des gens est très important. Quand nous sortons et que les gens nous accompagnent, nous remarquons et je vous dirais d’en profiter car il y a de nombreuses années que Valence n’a pas passé la phase de groupes & rdquor ;.