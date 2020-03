‘Vraiment mauvais perdant’ Jurgen Klopp fait un jibe contre l’Atletico Madrid

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 11:22

Jurgen Klopp a déclaré qu’il “ne se sentait pas bien ce soir” après avoir perdu contre une équipe ultra-défensive de l’Atletico Madrid en Ligue des champions.

Klopp a admis qu’il était un “mauvais perdant” et a critiqué le style de jeu de l’Atletico en disant “ils devraient être capables de jouer un football approprié”.

Le règne de Liverpool en tant que champion d’Europe a pris fin entre les mains de L’Atletico Madrid, lors d’une défaite à domicile 3-2, les a vus sortir 4-2 au total après prolongation.

Dans un conte de deux gardiens de but, Jan Oblak, de l’équipe de LaLiga, a montré pourquoi il est l’un des meilleurs au monde en tenant à lui seul les visiteurs à distance en seconde mi-temps alors que des tirs pleuvaient sur son but avec le niveau d’égalité au total à 1- 1 après l’ouverture de Georginio Wijnaldum.

En revanche, Adrian, le gardien de but qui n’avait pas de club cet été et qui remplaçait Alisson Becker, blessé, a eu neuf minutes choquantes en prolongation avec son erreur menant au but de Marcos Llorente après le premier de Roberto Firmino à Anfield depuis avril. avait mis Liverpool en tête dans le match nul pour la première fois.

L’Espagnol a alors semblé lent à réagir à l’effort à longue distance d’Alonso, qui a laissé le camp de Klopp à deux buts dans les 15 dernières minutes.

Pour une fois, Anfield n’a pas pu livrer l’un de ses fameux retours alors que Klopp a perdu sa première cravate à deux pattes en tant que manager de Liverpool à la 11e tentative, ainsi que sa première cravate européenne à domicile, malgré 35 tirs, avec Alvaro Morata en ajoutant un troisième en la 120e minute.

Interrogé sur la difficulté de la défaite, Klopp a répondu: “Oh oui, absolument, je cherche les bons mots.

«Le score de 2-1 n’était pas cool, c’était un coup dur mais ce n’était pas un gros problème. Le deuxième objectif était un problème plus important.

«Après le deuxième but, les jambes étaient un peu fatiguées. Tout ce qui avait l’air vraiment naturel dans les 90 premières minutes est devenu un peu raide. Les croix n’avaient pas la même qualité Nous voulions la première fois des croix comme pour le premier but, ce qui était génial et les garçons oublient de le faire.

«Je suis complètement satisfait de la performance. C’est si difficile de jouer un côté comme ça.

«Je ne comprends pas la qualité du football qu’ils jouent. Ils pouvaient jouer au football, mais ils se tenaient profondément et avaient des contre-attaques.

“Nous l’acceptons bien sûr mais cela ne se sent pas bien ce soir. Je me rends compte que je suis vraiment un mauvais perdant, surtout quand les garçons ont fait un tel effort contre des joueurs de classe mondiale de l’autre côté qui défendent avec deux rangées de quatre.

“Nous savons qu’au cours des deux dernières années, nous avons eu des moments chanceux en Ligue des champions, vous devez le faire, pour atteindre deux finales, mais aujourd’hui, tout était contre nous dans les moments décisifs.”

Kieran Trippier a dit que c’était un plaisir d’apprendre de Diego Simeone.

«Nous savions que ça allait être très difficile, mais nous devions rester fort sur la défensive et essayer de frustrer Liverpool autant que possible. Nous savions que nous aurions nos chances si nous battions la presse de Firmino, Salah et Mane », a déclaré le Britannique.

«Liverpool est très fort à domicile, je les ai joué tellement de fois en Premier League (pour le savoir), mais nous savions que nous aurions nos chances et il s’agissait d’être clinique à ces moments et nous l’avons été.

«La façon dont nous jouons est la façon dont nous nous entraînons. Il est [Diego Simeone] comme ça sur la ligne de touche à l’entraînement, c’est une joie d’apprendre de lui tous les jours et de travailler avec lui. Je savais que j’avais besoin d’un changement et quand un club comme l’Atletico Madrid vient vous chercher, vous ne pouvez pas dire non. J’adore mon temps ici et j’apprends de nouvelles choses chaque jour.

«Vous avez vu à quel point l’Atletico a été défensif au fil des ans et nous l’avons montré à nouveau ce soir. Les remplaçants qui sont arrivés ont eu un grand impact et étaient si importants.

«Il y a encore des équipes fantastiques dans la compétition. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes et qui sait ce qui se passera à la fin de la saison. »