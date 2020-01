Walsall signe l’ailier Jack Nolan sur un accord permanent de lecture

WALSALL, ANGLETERRE – 01 DÉCEMBRE: Une vue générale avant le match de deuxième tour de la FA Cup entre Walsall et Sunderland au stade des banques le 1er décembre 2018 à Walsall, en Angleterre. (Photo par Ian Horrocks / Sunderland AFC via .)

Walsall a fait sa première signature en janvier. Les Saddlers ont signé l’ailier Jack Nolan sur un contrat permanent avec Reading.

Signe de Walsall Jack Nolan

L’accord

Walsall a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le jeune ailier. Nolan arrive pour un montant non divulgué et devient la première signature des selliers de la fenêtre.

Darrell Clarke a cherché des joueurs larges pour stimuler l’attaque de Walsall et il espère que le joueur de 18 ans pourra donner à Walsall la créativité dont il a tant besoin dans le dernier tiers.

Nolan pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Walsall accueillera Crawley Town au stade Banks.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Walsall à propos de son déménagement, Nolan a déclaré: «Je suis ravi d’être ici. J’ai hâte de commencer avec l’équipe et j’espère avoir une action en première équipe.

«C’est ma première fois dans la ligue de football, donc j’ai vraiment hâte.

«Les choses ont évolué très rapidement depuis le premier contact de Darrell avec Reading et c’est une excellente opportunité pour moi-même et j’espère pouvoir apporter beaucoup au Walsall Football Club pendant que je suis ici.

«Darrell m’a dit que c’était une excellente occasion pour moi de venir et j’espère avoir quelques matchs en championnat.

«Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire car je suis encore si jeune. La conversation que j’ai eue avec Darrell a décidé que Walsall était l’endroit où je devais venir.

«Le but pour moi est de faire mes débuts en championnat professionnel, mais le plus important pour moi est de m’adapter au football de ligue. Je n’ai été avec les U23 qu’à Reading, donc j’ai vraiment hâte de commencer.

«Je suis un ailier qui aime surtout jouer à droite. J’aime couper à l’intérieur et essayer de marquer et de créer des buts pour l’équipe.

“Je vais essayer d’être une véritable menace d’attaque contre l’opposition quand je jouerai.”

Darrell Clarke ravi de sa première signature en janvier

Le manager de Walsall est ravi d’avoir sa nouvelle signature à bord. Il a déclaré: “Nous sommes vraiment ravis d’ajouter Jack à l’équipe”,

“Nous l’avons observé de près pendant une période de temps et nous aimons le potentiel du garçon.”

“Il s’inscrit dans le projet d’un joueur large du pied gauche que nous recherchons. Il est encore un jeune garçon et il va avoir besoin d’un peu de temps pour se coucher, mais j’ai hâte de travailler avec lui et de construire une équipe jeune et décente avec des joueurs expérimentés. “

“Il a été plafonné par l’Angleterre au niveau U17, donc il a un bon pedigree et nous sommes ravis de l’avoir à bord.”

Photo principale

Intégrer à partir de .