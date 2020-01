Walsall signe Nathan Sheron en prêt de Fleetwood Town

BLACKPOOL, ANGLETERRE – 22 avril: Nathan Sheron de Fleetwood Town quitte le terrain après avoir reçu un carton rouge par l’arbitre Darren Bond pour un tacle sur Matty Virtue de Blackpool pendant le Sky Bet League One match entre Blackpool et Fleetwood Town à Bloomfield Road le 22 avril , 2019 à Blackpool, Royaume-Uni. (Photo de Stephen White – CameraSport via .)

Walsall a confirmé avoir signé Nathan Sheron en prêt de Fleetwood Town.

Addition polyvalente

Après trois périodes de prêt hors du club, Sheron a finalement fait irruption dans l’équipe Fleetwood la saison dernière.

Il a fait 33 apparitions au total, opérant au milieu de terrain ainsi qu’en défense.

Cependant, il a joué avec parcimonie cette saison, limité à seulement des apparitions dans des compétitions de coupe.

En conséquence, Sheron a abandonné pour rejoindre League Two Walsall pour un temps de jeu bien nécessaire.

Il s’agit de la deuxième arrivée de la fenêtre de Walsall, après l’arrivée de Jack Nolan de Reading.

Ce qui fut dit

S’adressant au site officiel de Walsall à son arrivée, le jeune homme de 22 ans a déclaré: «Je suis fait pour être ici.

«J’ai vraiment hâte aux prochains matchs et je suis prêt à commencer.

«Pendant mon prêt, je veux juste mettre Walsall sur la table. Je veux jouer à des jeux pendant que je suis ici et j’ai hâte de participer aux jeux et, espérons-le, de nous placer en position de barrage.

«Je veux juste avoir un impact pendant que je suis avec le club. Je veux aider les garçons autant que possible et améliorer l’équipe ainsi que moi si possible.

“J’espère que si j’en ai l’occasion, je pourrai avoir un impact ce week-end dans notre match contre Carlisle.”

Le patron de Walsall, Darrell Clarke, a exprimé son plaisir avec l’ajout lors de son intervention sur le site Web de Walsall.

«Nous sommes très heureux d’ajouter Nathan à l’équipe.

«Il a joué pas mal de matchs en Ligue 1 et il nous donnera une compétition supplémentaire dans le milieu de terrain.

«Il renforce l’équipe et nous offre quelque chose de différent.

“Je suis sûr qu’il aura un impact positif lors de son passage avec nous.”

Les Saddlers occupent actuellement la 12e place de la Ligue Deux avec 36 points, à huit points des places des éliminatoires.

L’équipe de Darrell Clarke se rendra à Carlise United lors de son prochain match.

