Walter Bowman: L’histoire du premier footballeur étranger de la Ligue de football

Le 23 janvier, il y a 128 ans, un Canadien du nom de Walter Bowman a fait ses débuts pour Accrington FC. Ce faisant, Bowman est entré dans l’histoire en devenant le premier footballeur étranger de la Ligue de football. C’est l’histoire de Walter Wells Bowman.

Walter Bowman: le premier footballeur étranger de la Ligue de football

Né en Ontario, Canada le 11 août 1870, Walter W Bowman a commencé son voyage de football avec son équipe locale des Rangers de Berlin (Ontario). Il a joué comme un droit extérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas cette position, Bowman serait désormais considéré comme un ailier. Pendant son séjour aux Rangers, Bowman représenterait également l’équipe nationale du Canada. C’est avec le Canada qu’il fera ses premiers pas en Angleterre.

Tours du Canada en Grande-Bretagne

En 1888, Bowman faisait partie d’une équipe canadienne qui a fait une tournée en Grande-Bretagne. Le succès de cette tournée et la forme de Bowman for Rangers signifièrent que lui et le Canada (dans le cadre d’une équipe Canada / États-Unis) revinrent en Grande-Bretagne en 1891. Leur tournée de quatre mois comprenait 58 rencontres stupéfiantes. Bowman a participé à 54 matchs avec 11 buts. Cette fois, au lieu de retourner dans son Canada natal, Bowman a décidé de rester en Angleterre.

Walter Bowman et sa carrière en Angleterre

En 1892, Bowman signa pour Accrington Stanley. Lorsqu’il a fait ses débuts, Walter Bowman est entré dans l’histoire en devenant le premier footballeur étranger de la Ligue de football. L’attaquant extérieur ne ferait que cinq apparitions pour Stanley, marquant trois buts avant de poursuivre.

Bowman a déménagé à Ardwick; un club qui deviendrait Manchester City en 1894. Bowman resterait à Manchester pendant plusieurs années en jouant dans une équipe talentueuse de joueurs. Cependant, comme City n’est entré dans la Ligue de football qu’en 1899, Bowman n’a pas fait autant d’apparitions qu’il l’aurait fait si City était entré plus tôt.

En huit saisons en Angleterre, Bowman n’a joué que 54 matchs, marquant 11 buts.

Monde différent, jeu différent

À la fin des années 1800, le football était un jeu relativement nouveau, joué dans un monde différent dans lequel nous vivons maintenant. Pour cette raison, Bowman faisant l’histoire comme il ne l’a pas été signalé comme étant aussi pertinent que s’il s’était produit aujourd’hui.

Bowman est revenu à travers l’Atlantique, vivant au Montana. Il déménagea à Seattle où il mourut à l’âge de 77 ans en 1948. Bowman était un créateur d’histoire et de toute évidence un très bon joueur. À une autre époque, Walter W Bowman aurait reçu beaucoup plus d’attention, de reconnaissance et de respect pour ses compétences et pour avoir quitté son Canada natal pour la Grande-Bretagne. Un footballeur historique, né à la mauvaise époque.