Walter Samuel, Le Mur: tricolore à Rome. Créateur du Triplete à l’Inter

Walter Samuel, L’architecte mural du Triplete Nerazzurri. Né au football dans les Old Boys de Newell, puis déplacé à Boca Juniors, à l’été 2000, il a commencé son aventure en Italie, avec le maillot de Rome, frappant le troisième Scudetto historique avec le maillot jaune et rouge à première vue. Quatre saisons dans la capitale puis la transition vers le Real Madrid, mais après seulement un an, l’Inter l’a ramené en Serie A et en 2010, grâce également à sa contribution, la société Nerazzurri a réussi à remporter le Triplete mené par Josè Mourinho sur le banc. Il a mis fin à son aventure de footballeur à Bâle, où il a joué pendant deux saisons. Avec l’équipe nationale argentine, le défenseur a disputé 56 matchs avec 5 buts et une médaille d’argent en Coupe de la Confédération de 2005. Au cours de sa carrière, le centre, l’un des plus forts de sa génération, a remporté deux championnats argentins, six Scudetti, cinq Supercoupes d’Italie, trois Coupes d’Italie, un Championnat Suisse, une Coupe Libertadores et une Ligue des Champions. Aujourd’hui, Samuel a 42 ans.

Alessandro Scanziani, Michel, Domenico Di Carlo, Angelo Carbone, Fernando Hierro, Jerzy Dudek, Giuseppe Sculli, Francesco Lodi, Alejandro Gonzalez, Nikola Gulan et Thiago Maia sont également nés aujourd’hui.