Wan-Bissaka explique pourquoi le rival de Man City était son adversaire le plus coriace

Date de publication: Lundi 6 avril 2020 9:42

Le défenseur de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, a nommé Raheem Sterling comme l’adversaire le plus coriace qu’il ait affronté.

Wan-Bissaka est largement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs individuels de la Premier League, mais cela ne signifie pas qu’il est invincible – et il a maintenant admis qui lui avait causé le plus de problèmes.

Répondant à une question de fans sur le site officiel de Man Utd concernant son adversaire le plus coriace, Wan-Bissaka a révélé: «Je dirais Raheem Sterling; ce sont les batailles que j’ai le plus appréciées.

«Il continue, continue de venir vers vous. Peu importe s’il ne vous dépasse pas dans un défi, il revient chaque fois plus. C’est ce que j’aime.”

Cependant, United a réussi à vaincre Manchester City lors de la dernière rencontre entre les deux parties – et Wan-Bissaka pense qu’il a bien fait face à la menace de l’ailier anglais à ces deux occasions.

«Je suis satisfait de mes performances dans les deux derbies de ligue et les résultats à chaque fois étaient exactement ce dont nous avions besoin. Le deuxième était juste avant le verrouillage, et ce fut un après-midi incroyable.

«Nous étions prêts pour ce match et nous l’avons montré en équipe sur le terrain. Lorsque Scott a marqué le deuxième but, tout le stade s’est éteint et vous avez pu voir ce que cela signifiait pour tout le monde. »

Wan-Bissaka a également affirmé que ses capacités de tacle étaient naturelles, bien qu’il souhaite les améliorer davantage.

“Je veux dire que j’ai travaillé dessus, mais au début, je pense que c’était tout simplement naturel”, a-t-il déclaré. «Même lorsque j’étais un attaquant venant au Palace, mon plaquage a été remarqué à ce moment-là aussi.

«Je ne pense pas vraiment savoir à quel point j’étais bon jusqu’à ce que je commence à le prendre au sérieux. Ces jours-ci, j’y travaille beaucoup plus! »

Une autre star de United a également répondu aux questions des fans via son site Web, Juan Mata faisant une révélation intrigante sur ses projets de retour en Espagne à l’avenir.

Lisez ce qu’il avait à dire ici…