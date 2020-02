Watch: Lionel Messi marque quatre buts contre Eibar pour mettre fin à la sécheresse en Liga

Vidéos









Planet Football

22 février 2020

Lionel Messi de Barcelone a mis fin à une série de quatre matches de Liga sans but en inscrivant un triplé dans les 40 premières minutes contre Eibar.

Le joueur de 32 ans était sur sa plus grande sécheresse depuis six ans avant le match, même s’il avait inscrit six de leurs sept derniers buts en championnat.

Mais Messi est revenu à son meilleur score contre Eibar, musquant un défenseur puis ébréchant le gardien de but pour mettre Barcelone devant.

L’Argentin a doublé son avance à la 37e minute en montrant un rythme fulgurant pour faire irruption dans la surface avant d’insérer le ballon dans le coin éloigné.

Messi a complété son tour du chapeau en première mi-temps trois minutes plus tard après avoir profité d’une erreur d’un défenseur d’Eibar.

Le débutant barcelonais Martin Braithwaite a inscrit le quatrième but du match de Messi à la 87e minute avant qu’Arthur ne marque 5-0.

Regardez les objectifs de Messi ci-dessous.

