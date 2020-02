Watch: Neymar reçoit un carton jaune après avoir tenté un film arc-en-ciel lors d’une victoire au PSG

Vidéos









2 février 2020

Neymar a toujours été un fan de tricks et tricks mais un arbitre n’a pas été impressionné par son showboating lors de la victoire 5-0 du PSG sur Montpellier.

Le PSG a pris les devants à la huitième minute et leurs adversaires ont été réduits à 10 hommes quelques instants plus tard, alors Neymar a eu la liberté de montrer ses compétences.

L’ailier a été fermé par deux joueurs montpelliérains et il a tenté un audacieux coup d’arc-en-ciel qui a frappé le défenseur avant de sortir pour une remise en jeu.

Cependant, l’arbitre était mécontent de ses ébats et lui a donné un avertissement avant de réserver le Brésilien pour dissidence. Neymar a ensuite montré ses frustrations avec son coéquipier du PSG Marco Verratti à la mi-temps.

«Je joue au football et il me montre un carton jaune! Dites-lui qu’il ne peut pas me donner de jaune », a déclaré Neymar.

Regardez le clip ci-dessous.

🚫 Films arc-en-ciel 🚫

Neymar s’est présenté lui-même dans un carton jaune après que l’arbitre l’ait mis en garde contre le canotage contre Montpellier à 10. pic.twitter.com/NwKBMVlNEq

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 2 février 2020

Le joueur de 27 ans a été pris pour cible par les visiteurs tout au long du match et s’est plaint d’un manque de protection de l’arbitre en seconde période.

Après avoir été encrassé par Teji Savanier, Neymar a pris sa revanche en humiliant le milieu de terrain à plusieurs reprises avant de passer devant lui.

Regardez le clip ci-dessous.

