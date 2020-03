Watford a balayé Liverpool et a remporté son invaincu en Premier »Football Press

Samedi 29 février 2020

Après 27 jours et 44 matchs au total dans la ligue anglaise avec les «rouges» sans connaître les défaites, les coureurs de Jürgen Klopp sont tombés pour la première fois lors de leur visite sur Vicarage Road. Les ‘guêpes’ ont piqué lourdement à domicile et lui ont donné un coup franc 3-0 avec Ismaïla Sarr en tant que figure.

Sans aucun doute, c’est l’actualité internationale de ce week-end. Liverpool a succombé à l’une des colistas de Premier League et a perdu son invaincu au 28e jour de l’épreuve anglaise. Watford a réalisé un 3-0 et fait ressortir les défauts des «rouges», qui étaient très erratiques au départ et ne généraient pas de danger dans le but défendu par Ben Foster.

Dans le développement de la première mi-temps, la différence de 55 points qui séparait les deux équipes du tableau n’a pas été remarquée. Malgré avoir plus de possession du ballon, l’équipe de Jurgen Klopp n’a eu qu’un tir à 45 ′, et ce n’était même pas à moins de trois bâtons. Sur place, Gérard Deulofeu et Abdoulaye Doucouré ont été les plus dangereux en attaque, bien que l’Espagnol ait dû quitter le match à 37 ′ en raison d’une blessure.

Les actions les plus dangereuses ont été générées par le propriétaire. Troy Deeney était sur le point d’ouvrir le compte lors de la dernière pièce de la première étape. Alisson Becker semblait avoir le ballon entre les mains, mais il l’a relâché et l’attaquant anglais n’a pas pu transformer l’erreur en but, bien qu’il ait montré ce qui se passerait dans le complément.

Sans grande importance dans la première partie, Ismaïla Sarr est devenue la figure des «guêpes» après la pause. L’ouverture du compte est venue d’un côté offensif pour Watford. Les centrales de Liverpool ont montré leur déconcentration, n’ont pas pu se dégager et les Sénégalais sont apparus dans la petite zone pour gonfler les réseaux et déchaîner la folie de son fan à 54 ′.

Quelques minutes plus tard, Sarr (60 ′) a profité d’une grande assistance Deeney et a envoyé une voiture pour définir avec un picotón avant le départ de Becker, une véritable œuvre d’art. Finalement, il a remis sa main à son numéro «9» et l’a laissé en parfaite position pour marquer le troisième à 72 ′ après une mauvaise passe d’Alexander-Arnold au départ.

Avec ce résultat surprenant, Liverpool a perdu son premier match après 44 matches sans connaître de défaites en Premier League. Malgré la victoire contre, ceux menés par Klopp restent au sommet avec 79 unités, 22 sur Manchester City. Tandis que Watford a ajouté une victoire vitale qui lui a permis de quitter la zone de relégation en se classant 17e avec 27 points.

