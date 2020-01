Watford lutte contre ses rivaux de relégation pour un vétéran de l’AC Milan; enchère pour le défenseur de Naples

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 2h03

Watford est intéressé à terminer un double swoop accrocheur pour deux stars de Serie A, selon les rapports.

Les Hornets ont été revitalisés sous Nigel Pearson, sortant de la zone de relégation pour la première fois cette saison après leur victoire sur Bournemouth ce week-end.

Pearson a admis après le match que le travail était encore loin d’être terminé, alimentant la spéculation qu’ils pourraient chercher à renforcer leur équipe avec des renforts dans la fenêtre de transfert de janvier.

Ils ont déjà ajouté un joueur de Serie A du club soeur Udinese, avec l’ailier Ignacio Pussetto pour un accord de 7 millions d’euros.

Les deux noms suivants qu’ils ont alignés sont peut-être plus familiers, l’AS affirmant qu’ils sont dans une course de trois chevaux pour recruter le milieu de terrain argentin Lucas Biglia de l’AC Milan.

Le milieu défensif a eu du mal à jouer cette saison, jouant seulement sept fois; et avec Milan cherchant à remodeler leur équipe cet hiver, il pourrait être l’un des noms en sortant de San Siro.

Aux côtés de Watford, cependant, Norwich City et Celta Vigo seraient également intéressées par le joueur de 33 ans, dont le contrat expire à la fin de la saison.

Deuxièmement, les Hornets visent l’ajout de l’arrière latéral Faouzi Ghoulam de Napoli.

L’Algérien de gauche a perdu sa place dans le onze de départ en 2019 et n’a effectué que trois départs en Serie A cette saison.

Selon le journaliste de Sport Italia Alfredo Pedulla, Watford a déposé une offre de 10 millions d’euros pour le joueur de 28 ans.

On pense que Napoli tient le coup pour une somme plus importante, avant de permettre à Ghoulam de partir – le fait qu’il soit toujours sous contrat jusqu’en 2022, ce qui leur donne une position de négociation légèrement plus forte.