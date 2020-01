Watford, Pearson sur Pussetto: “Il s’est bien intégré, parle bien l’anglais”

SONDAGE

Le manager de Watford, Nigel Pearson, a parlé lors de la conférence du nouvel achat, Ignacio Pussetto, qui devrait faire ses débuts samedi dans le match Vicarage Road contre Tottenham: “Il s’est très bien adapté. C’est un jeune homme sympathique et parle un anglais correct. Nous avons eu une bonne conversation. Il s’est immédiatement intégré et nous proposera plusieurs solutions offensives “.

L’échange Politano-Spinazzola entre l’Inter et Rome rouvre: selon ce que collecte TMW, les deux clubs sont parvenus à un accord sur leurs obligations de rachat respectives, avec la détermination d’un quota minimum de présence dans les deux cas. Bientôt plus de détails, l’échange revient …