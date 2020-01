Watford, Pussetto: “Quitter Udine n’a pas été facile mais je suis heureux”

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Premiers mots en tant que joueur de Watford pour Ignacio Pussetto, attaquant qui au cours des dernières heures a quitté l’Udinese pour arriver en Premier League: “J’ai souvent suivi Watford en ce début de saison. J’ai aussi vu le dernier match que nous avons gagné contre Bournemouth. J’espère que les résultats positifs pourront pouvoir continuer à monter dans le classement au cours des prochaines semaines. Il est très important pour moi de pouvoir entrer dans l’équipe le plus tôt possible et je suis très enthousiaste, je veux commencer tout de suite. Si l’entraîneur veut me aligner depuis samedi, je suis prêt, sinon je le ferai de mes meilleurs entraînements pour gagner de la place. C’est un grand pas en avant pour ma carrière. Je suis fier d’être en Premier League et je vais prendre toutes les responsabilités qui en découlent. Ce n’était pas une décision facile de déménager car entrer L’Angleterre est un grand pas, mais quand j’étais à l’Udinese, j’ai beaucoup entendu parler de Watford et je l’ai toujours vécu comme un club “proche”. Tout le monde me parlait bien et maintenant le plus important est que je puisse m’intégrer dans les plus brefs délais “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

14.01 21:48 – Watford, Pussetto: “Quitter Udine n’a pas été facile mais je suis content”

01.11 21:38 – Benfica, les négociations ont commencé pour Mariano Diaz après les adieux de De Tomas

14.01 21:34 – Séville, Hernandez à deux pas de la Galaxie pour 9 millions d’euros

14.01 21:23 – Galatasaray, Nzonzi à l’étape d’adieu: Aston Villa y réfléchit maintenant

14.01 21:12 – Xavi avait déjà donné sa bénédiction à Setien: “Parfait pour le Barça”

14.01 21:08 – Arsenal OFFICIEL, le gardien Iliev prêté à Jagiellonia

01.18 20:57 – Tottenham, titulaire d’Eriksen en FA Cup contre Middlesbrough

01.18 20:51 – TMW PSV, voici l’argent pour Rodriguez: Zoet à Utrecht et Pereiro en MLS

14.01 20:26 – Messi: “Avec un duel spécial CR7 qui restera pour toujours”

14.01 20:12 – Bordeaux, l’exemption de Sousa est évaluée: Laurent Blanc déjà contacté

14.01 19:18 – TMW RADIO Borghi: “Setien est un vrai manager, il peut gagner le triple”

14.01 18:42 – Tottenham, Mourinho prêt à entrer dans la course pour Cavani

14/01 18:09 – VIDEO – PSG, Tuchel: “Mbappé aime jouer aux côtés d’Icardi”

14.01 18:03 – Barcelone, Messi: “Le passage au faux nueve a été une surprise pour moi”

01.14 17:54 – Atletico Madrid, rendez-vous à Paris pour Cavani: le PSG dit non

14.01 17:36 – OFFICIEL Villarreal, Leo Suarez vendu au Club America

14/01 16:33 – Messi: “Mes meilleurs buts? Les deux contre United et Real en Ligue des champions”

14.14 16:21 – OFFICIEL Celtic, affronté l’attaquant polonais Klimala

14.01 16:06 – Barcelone, clause de sortie en 2021 pour Quique Setien

14.01 15:52 – EN DIRECT Barcelone, Setien nouveau coach. Clause de sortie en 2021

14.01 15:51 – Abidal: “Quique Setien attentif aux détails. Parfait pour Barcelone”

14.01 15:39 – Barcelone, Setien: “Appel inattendu, je n’ai ni qualification ni programme”

14.01 15:18 – Barcelone, Bartomeu: “Valverde? Nous devions changer pour donner un coup de pouce”

14.01 14:51 – LIVE Barcelone, Quique Setien: “Ici pour gagner en jouant bien”

14.01 14:33 – Espagne, Copa del Rey: le Barça de Quique Setien s’envole pour Ibiza

14.01 14:24 – OFFICIEL Hoffenheim, le gardien expert Esser arrive

14.01 13:40 – Barcelone, lettre ouverte de Valverde: “Deux ans et demi intenses”

14.01 12:51 – Un croiseur au Barça: Quique Setien, la grande chance à 61

14.01 11:48 – Barcelone, Valverde accueille l’équipe. Première session pour Quique Setien

14.01 11:40 – TMW Kasimpasa, pris Ndongala de Genk

1er étage

Dix-neuf jours sont passés aux archives: la première étape du championnat de Serie A est maintenant terminée, et il est possible de tirer un premier bilan de la façon dont les vingt équipes du championnat maximum se sont comportées à mi-parcours. Également basé sur les objectifs: Juve regarde …