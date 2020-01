Watford Sign Ailier Ignacio Pussetto d’Udinese

L’attaquant argentin de l’Udinese Ignacio Pussetto célèbre après avoir marqué lors du match de football de Serie A italienne Juventus vs Udinese le 15 décembre 2019 au stade Juventus Allianz de Turin. (Photo par Isabella BONOTTO / .) (Photo par ISABELLA BONOTTO / . via .)

Watford a signé son premier contrat en janvier. Les Hornets ont signé l’ailier Ignacio Pussetto du club soeur Udinese sur un contrat permanent. L’ailier argentin arrive comme première signature de Nigel Pearson depuis qu’il a repris Watford en décembre.

Signe de Watford Ignacio Pussetto

L’annonce

Watford a annoncé via son site Web qu’il avait signé l’ailier argentin. Pussetto arrive d’Udinese pour un montant estimé à 7 millions de livres sterling. Il a signé un contrat de quatre ans et demi à Vicarage Road.

Pussetto peut opérer dans tous les domaines de la ligne avant. Il a fait 50 apparitions marquant cinq buts en 18 mois à l’Udinese.

Il pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Watford accueillera Tottenham Hotspur sur Vicarage Road.

Ce qui fut dit

S’adressant au site Web de Watford après la fin de son déménagement, Pussetto a déclaré: «J’ai beaucoup suivi Watford.

«J’ai regardé le dernier match que nous avons gagné contre Bournemouth, qui a été une énorme victoire, et ce que j’espère, c’est de continuer ces résultats positifs afin de pouvoir monter dans le tableau, et pour moi de pouvoir contribuer à cette.

«Il est très important pour moi d’entrer dans l’équipe dès que possible et je suis très heureux de commencer tout de suite. Si le manager pense que je suis prêt pour samedi, je suis disponible, mais sinon, je ferai de mon mieux et je m’entraînerai afin d’être dans l’équipe le plus tôt possible.

«C’est une étape énorme pour ma carrière. Je suis très heureux et fier d’être en Premier League maintenant et je dois prendre toutes les responsabilités qui vont avec.

«Ce n’était pas une décision facile à prendre, car c’est une étape énorme. Mais quand j’étais à l’Udinese, j’ai beaucoup entendu parler de Watford car c’était un club très proche.

“Je suis ravi d’être ici et je dois faire le maximum d’efforts pour le bien du club maintenant.”

Pussetto connaît déjà certains des joueurs de Watford

Pussetto a poursuivi: «Je suis très excité de faire la connaissance de Pereyra parce que même si je ne le connais pas personnellement, beaucoup de gens ont dit de très bonnes choses sur lui en tant que personne et en tant que joueur, il est très réputé. J’ai hâte de faire connaissance non seulement avec lui mais aussi avec toute l’équipe.

«Je connais déjà Ben [Wilmot], Ken [Sema] et Marvin [Zeegelaar] et je connais Stefano [Okaka] était là aussi. Tout le monde parle très bien du club et des personnes qui travaillent sur le terrain d’entraînement. L’important maintenant, c’est que je m’installe et que j’entre dans l’équipe le plus tôt possible. »

