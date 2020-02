Watford vs Liverpool LIVE Time, Channel, Where to watch Round 28 Premier League 2019-2020

Super match que nous aurons ce samedi 29 février le 28ème jour de la Premier League 2019-2020, quand il Watford Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui les fera sortir de la zone de relégation, mais ils ne semblent pas avoir beaucoup d’occasions de recevoir un Liverpool qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans le Chemin Vicarage.

Heure et canal Watford vs Liverpool

Siège: Vicarage Road, Watford, Angleterre

Heure: 17h30 depuis le Royaume-Uni. 11h30 du Mexique et d’Amérique centrale. 12h30 de Colombie, Equateur, Panama et Pérou. 14h30 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 9 h 30 PT / 12 h 30 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. Telemundo aux États-Unis.

Watford vs Liverpool LIVE

L’image de Watford accomplit une campagne compliquée de lutte pour le salut, étant donné qu’en 27 jours, ils ont à peine ajouté 5 victoires, 9 nuls et ont été battus 13 fois.

Les Frelons Ils viennent d’une dure défaite dimanche dernier lors de leur visite à Manchester United, écrasés 3-0.

De son côté, le Liverpool a un tournoi spectaculaire qui les a avec le titre de Premier ministre pratiquement en bourse, il faudra voir s’ils ne ralentissent pas le rythme après qu’en 27 dates ils ajoutent 26 victoires et un seul match nul, sans connaître la défaite.

Les Rouges ils viennent d’un nouveau triomphe lundi dernier quand ils ont reçu le West Ham parvenu à les plier 3-2 avec les annotations de Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah et Sadio Mané.

Les deux Watford comme lui Liverpool ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de franchir une étape dans la lutte pour leurs objectifs diamétralement opposés; dans le tableau général, nous trouvons la Frelons en avant-dernière position avec 24 points, tandis que le Rouges marcher en tant que dirigeants avec 79 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Watford vs Liverpool.

