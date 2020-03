Wayne Rooney «ne peut pas attendre» pour la cravate de la FA Cup contre Manchester United

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 29 FÉVRIER: Wayne Rooney de Derby County regarde pendant l’échauffement avant le match de championnat Sky Bet entre Sheffield Wednesday et Derby County au Hillsborough Stadium le 29 février 2020 à Sheffield, en Angleterre. (Photo de George Wood / .)

Le comté de Derby de Wayne Rooney affrontera Manchester United jeudi soir lors du 5e tour de la FA Cup. Ce sera la troisième fois que Rooney joue contre les Reds depuis son départ en 2017. Le recordman des buts a perdu aux deux autres occasions avec Everton.

Wayne Rooney «ne peut pas attendre» pour le match nul de la FA Cup contre Manchester United

La légende United avait admis qu’il voulait affronter son ex-club et que lui-même et ses coéquipiers du Derby étaient ravis de voir le tirage au sort.

“Nous étions dans l’entraîneur, en fait, nous allions à l’hôtel la nuit avant un match lorsque le tirage au sort avait lieu et il y avait une joie lorsque United est sorti.” Dit Rooney.

Rooney et son équipe voudront avoir une bonne course de coupe car leurs chances de réaliser les séries éliminatoires sont peu probables. Alors que United bénéficierait également de l’argenterie, après 2 saisons entières sans trophée pour les Red Devils.

On a demandé à Rooney s’il allait célébrer contre son ancienne équipe, il a dit:

“Ouais, bien sûr. Mon séjour à Man United, j’ai adoré chaque minute. Je suis un joueur de Derby County maintenant et je veux gagner avec Derby County. Pour ces 90 minutes, ou 120 minutes, je veux évidemment que Manchester United perde. »

Sur le jeu

Les Rams n’ont gagné que 1 sur leurs 5 derniers matchs. Alors que United tentera de prolonger son invincibilité à 9 matchs avec une victoire jeudi.

Tom Huddlestone est toujours absent après une blessure au mollet pour les Rams, tandis que les jeunes Louie Sibley et Morgan Whittaker font l’équipe pour le gros match.

United a de retour Axel Tuanzebe, ainsi que Timothy Fosu-Mensah. Les deux ont joué pour les U23 lors de leur victoire 3-2 contre Stoke City lundi soir. Alors que les Red’s ont Daniel James et Aaron Wan Bissaka tous les deux hors jeu en raison de «petits soucis».

Manchester United est certain de former une équipe solide. Gagner la Coupe sera une priorité pour Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes.

Avec Rooney sur coups de pied arrêtés et pénalité, nous pouvions le voir sur la feuille de match, comme nous l’avons fait tant de fois auparavant.

Photo principale