Video : Résumé et buts de Werder Brême 0 – 2 Union Berlin

Il Union Berlin a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 0-2 contre Werder Bremen ce samedi dans le Weserstadion. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Werder Bremen face à la réunion avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre FC Augsburg par un score de 2-1. De son côté, le Union Berlin il a été battu 5-0 lors du dernier match contre lequel il a joué Borussia Dortmund. Après le résultat obtenu, le set de Bremense est dix-septième, tandis que le Union Berlin Il est onzième après la fin de la réunion.

02/08/2020

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième période a commencé positivement Union Berlin, qui a ouvert son compte de notation dans le but de Marius Bulter à la 52e minute, puis l’équipe visiteuse a marqué à nouveau à la 72e minute grâce au même but Marius Bulter, qui a complété un doublé de cette manière, mettant fin à la confrontation avec un score final de 0-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Werder Bremen entré par le banc Josh Sargent, Fin de Bartels et Claudio Pizarro remplacer Omer Toprak, Davie Selke et Yuya Osako, tandis que les changements Union Berlin étaient Marcus Ingvartsen, Grischa Promel et Julian Ryerson, qui est entré par Yunus Malli, Christian Gentner et Marius Bulter.

L’arbitre a montré un carton jaune à Davie Selke, Kevin Vogt, Omer Toprak et Marco Friedl par l’équipe locale et Christopher Trimmel, Grischa Promel et Sebastian Andersson par l’équipe sidérurgique.

Avec 26 points, le Union Berlin il a été placé en onzième position de la table, tandis que l’ensemble réalisé par Florian Kohfeldt Il était en dix-septième position avec 17 points, à la relégation en deuxième division, à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre le RB Leipzigtandis que le Union Berlin fera face à la maison le Bayern Leverkusen.

Fiche techniqueWerder Bremen:Jiri Pavlenka, Kevin Vogt, Niklas Moisander, Omer Toprak (Josh Sargent, min.69), Leonardo Bittencourt, Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Marco Friedl, Yuya Osako (Claudio Pizarro, min.77), Milot Rashica et Davie Selke (Fin Bartels, min.69)Union Berlin:Rafal Gikiewicz, Keven Schlotterbeck, Florian Hubner, Neven Subotic, Christopher Trimmel, Robert Andrich, Christian Gentner (Grischa Promel, min. 64), Christopher Lenz, Sebastian Andersson, Yunus Malli (Marcus Ingvartsen, min. 64) et Marius Bulter (Julian Ryerson, min.89)Stade:WeserstadionButs:Marius Bulter (0-1, min. 52) et Marius Bulter (0-2, min. 72)