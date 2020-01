Werder Brême 0 – 3 Hoffenheim

Il Hoffenheim complété une magnifique performance contre le Werder Bremen, qui a marqué 0-3 lors du match Weserstadion ce dimanche. Les deux candidats ont eu une chance différente lors des matchs précédents. Il Werder Bremen est venu rencontrer les tempéraments renforcés après avoir remporté la victoire 0-1 contre le Fortuna Düsseldorf. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Hoffenheim il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Eintracht Frankfurt. Grâce à ce résultat, l’ensemble de Sinsheim est septième, tandis que le Werder Bremen Il est seizième à la fin du match.

26/01/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

Dans la première partie, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat 0-0.

Après la reprise est venu l’objectif pour l’ensemble de Sinsheim, qui a créé son compte de notation à travers un objectif de Davy Klaassen à la 65e minute. Plus tard, il a marqué l’équipe à l’extérieur, augmentant l’avantage grâce à un peu de Christoph Baumgartner à la 79e minute. Encore une fois, il a marqué à 83 minutes l’équipe visiteuse avec un peu de Sargis Adamyan, terminant ainsi le match avec un score final de 0-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Fin de Bartels, Yuya Osako et Claudio Pizarro remplacer Nuri Sahin, Josh Sargent et Milos Veljkovic, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Sargis Adamyan, Ihlas Bebou et Diadie Samassekou, qui est entré par Munas Dabbur, Steven Zuber et Christoph Baumgartner.

L’arbitre du match a montré quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Davy Klaassen et Marco Friedl de l’équipe locale et Stefan Posch et Andrej Kramaric de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec 30 points, le Hoffenheim il était placé en septième position de la table, tandis que l’ensemble réalisé par Florian Kohfeldt Il était en seizième position avec 17 points, en position éliminatoire de permanence, à l’issue du duel.

Lors du prochain match de la compétition, le Werder Bremen jouera contre lui FC Augsburg loin de chez soi et Hoffenheim fera face à la Bayern Leverkusen dans son fief.

Fiche techniqueWerder Bremen:Philipp Pentke, Kevin Akpoguma, Benjamin Hubner, Stefan Posch, Pavel Kaderabek, Christoph Baumgartner, Sebastian Rudy, Steven Zuber, Andrej Kramaric, Florian Grillitsch et Munas DabburHoffenheim:Jiri Pavlenka, Leonardo Bittencourt, Milos Veljkovic, Omer Toprak, Kevin Vogt, Marco Friedl, Nuri Sahin, Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Milot Rashica et Josh SargentStade:WeserstadionButs:Davy Klaassen (0-1, min. 65), Christoph Baumgartner (0-2, min. 79) et Sargis Adamyan (0-3, min. 83)