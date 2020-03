Werder Bremen Eintracht Francfort

Un jour de plus, le vingt-quatrième de la Bundesliga, se battra pour un résultat positif sur Werder Bremen et le Eintracht dans le Weserstadion à 18h00 le dimanche.

Il Werder Bremen Il veut être réuni avec la victoire dans le match correspondant à la vingt-quatrième journée après avoir subi une défaite contre le Borussia Dortmund dans le match précédent pour un résultat de 0-2. De plus, les locaux ont remporté quatre des 23 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 25 points pour et 53 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Eintracht Frankfurt a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Union Berlin, de sorte qu’un triomphe contre le Werder Bremen Cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le tournoi.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Werder Bremen Il a gagné une fois, a perdu huit fois et a tiré deux fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade Weserstadion Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. À la maison, Eintracht Frankfurt Il a un bilan de deux victoires, huit défaites et un nul en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade. Werder Bremen pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements à la maison de Werder Bremen et les résultats sont 10 victoires, cinq défaites et six nuls en faveur de l’équipe à domicile. À son tour, l’équipe à domicile accumule une série de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Eintracht. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en octobre 2019 et le résultat a été un match nul (2-2).

En ce qui concerne sa position dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que, avant le différend du match, le Eintracht Frankfurt est en avance Werder Bremen avec une différence de 11 points. L’équipe de Florian Kohfeldt Il est à la dix-septième place avec 17 points dans le casier. De son côté, le Eintracht Frankfurt Il compte 28 points et occupe la onzième position du classement.