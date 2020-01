Werder Bremen Hoffenheim

Le lendemain de la Bundesliga, le dix-neuvième, ils mesureront leur force Werder Bremen et le Hoffenheim dans le Weserstadion à 15h30 le dimanche.

Il Werder Bremen arrive avec impatience pour le dix-neuvième jour après avoir remporté la victoire à domicile dans le Merkur Spiel-Arena 0-1 contre Fortuna Düsseldorf, dans le but de Florian Kastenmeier. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 18 matches disputés jusqu’à présent en Bundesliga avec un total de 24 buts en faveur et 41 contre.

De son côté, le Hoffenheim a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Eintracht Frankfurt, de sorte qu’un triomphe contre le Werder Bremen Cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le tournoi.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Werder Bremen Il présente un équilibre entre une victoire, cinq défaites et deux nuls en huit matchs disputés à domicile, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. En tant que visiteur, le Hoffenheim Il a gagné quatre fois et a perdu deux fois lors de ses huit matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, afin que le duel puisse être le plus proche possible entre les deux équipes.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Weserstadion et l’équilibre est une défaite et six nuls en faveur de Werder Bremen. De plus, les locaux ont un total de trois matchs de suite sans perdre face à cet adversaire en Bundesliga. La dernière fois qu’ils ont Werder Bremen et le Hoffenheim Dans cette compétition, c’était en août 2019 et le match s’est conclu avec un score de 3-2 favorable à Hoffenheim.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de 10 points en faveur de la Hoffenheim. Les locaux, avant ce match, sont placés à la seizième place avec 17 points au classement. Quant au rival, le Hoffenheim, est en huitième position avec 27 points.