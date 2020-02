Werder Bremen Union Berlin

Samedi prochain à 15h30, il aura lieu à Weserstadion le duel entre lui Werder Bremen et le Union Berlin le vingt et unième jour de la Bundesliga.

Il Werder Bremen visages voulant récupérer des points dans le match correspondant à la vingt et unième journée après avoir subi une défaite contre le FC Augsburg dans le match précédent pour un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 20 matchs disputés à ce jour et cumulé 46 buts encaissés contre 25 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Union Berlin Il a été battu 5-0 lors du dernier match contre lequel il a joué. Borussia Dortmund, pour qu’il cherche une victoire contre Werder Bremen pour redresser le cours du tournoi.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Werder Bremen Il a gagné une fois, a perdu six fois et a dessiné deux fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe à domicile et qui, à son tour, donnent de l’espoir aux visiteurs. À la maison, Union Berlin Il a été battu sept fois et a tiré deux fois lors de ses 10 matches, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade de la Werder Bremen Si vous voulez améliorer ces chiffres.

De plus, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs consécutifs au stade Werder Bremen. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Werder Bremen et le Union Berlin Dans cette compétition, elle a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat 1-2 favorable à Werder Bremen.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de six points en faveur de la Union Berlin. L’équipe de Florian Kohfeldt arrive à la réunion en seizième position et avec 17 points avant la réunion. De leur côté, les visiteurs ont 23 points et occupent la douzième position de la compétition.