Werner, Leipzig ouvre: «Zéro offre de Liverpool et du Bayern». Inter le fera | Primapagina

Timo Werner est un nom qui a émergé ces dernières semaines comme possibilité concrète pour l’attaque de l’Inter. Il est clair que Lautaro Martinez devrait s’en aller à Barcelone, car sinon un pourboire de ce niveau ne serait pas traité. Et pourtant, depuis Leipzig les panneaux s’ouvrent: “Il n’y a pas d’offres ni depuis Liverpool, ni depuis Bayern Munich“, jura Oliver Mintzlaff, PDG du club du General-Anzeiger. Rien de fait comme on dit en Angleterre, au contraire: terrain libre sur Timo.

L’IDÉE D’INTER – À ce jour, leL’Inter se concentre sur la question de Lautaro car l’opération avec le Barça est bloquée et ça ne décolle pas en termes d’évaluation de la carte, d’accord total, d’insertion d’homologues. Bref, de nombreux obstacles et aucune certitude, ce sera certainement un thème clé de l’été du marché. Werner aime certainement beaucoup et est sur la liste de Marotta et Ausilio, aucune offre n’a été faite, mais lors de récents contacts avec ses agents, l’Inter a fait savoir qu’ils la considéraient comme une possibilité si Lautaro partait. Bien sûr, aucune enchère ne sera inscrite et la situation d’attaque ne sera évaluée qu’à partir de la mi-mai. Et Werner n’est pas le seul nom, bien au contraire. L’Inter le prend en considération, apprécie les signaux allemands, en attendant attend: tout passe par Lautaro.