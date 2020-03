Wes Brown dit que Zinedine Zidane lui a fait remettre en question son choix de carrière

Ah, l’un des liens les plus célèbres et les plus époustouflants de la Ligue des champions du Real Madrid: une victoire globale de 6 à 5 sur Manchester United en quarts de finale de la Ligue des champions 2003.

Wes Brown, qui chassait les ombres dans cette cravate, se souvient de la difficulté de marquer Zinedine Zidane. Dans le dernier numéro de FourFourTwo, Brown a déclaré: “Il était à gauche et j’étais à l’arrière droit, donc je le marque en quelque sorte”,

“Nous avons perdu 3-1 et c’était un de ces matchs où je pouvais dire:” Je n’ai rien fait “. Si je montais au milieu de terrain, il me courrait juste dessus et je n’étais pas dans le no man’s land. “

Si vous vous souvenez, Kiyan Sobhani, Matt Wiltse et Gabe Lezra ont récemment battu la victoire 3-1 lors du match aller sur le podcast Managing Madrid. C’était, à ce jour, comme le dit Kiyan Sobhani «L’une des plus belles expositions de football du Real Madrid».

Zidane était possédée cette nuit-là: