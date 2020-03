Wes Brown réserve des éloges aux défenseurs de Manchester United

Le grand joueur de Manchester United, Wes Brown, a insisté sur le fait que la défense de son ancienne équipe n’avait pas besoin d’investissements supplémentaires, partageant les vues des fans ces derniers temps.

L’ancien défenseur a été impressionné par les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer qui ont été assez solides à l’arrière, en particulier lors des derniers matchs.

United est sur une séquence invaincue ces derniers temps et possède la quatrième meilleure défense de la ligue en termes de buts encaissés.

Les arrivées de Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka ont certainement aidé les choses, mais Solskjaer a entraîné plus d’acier dans sa ligne de fond.

Malgré les incohérences des Red Devils au début de la saison, la plupart de leurs buts concédés l’ont été par de mauvaises erreurs individuelles ou par des efforts anormaux de la part des équipes adverses.

Selon Goal, Brown a déclaré: «Je ne pense pas nécessairement que ce soit la bonne chose à faire. Cela ne me dérange pas que les joueurs arrivent s’ils veulent améliorer l’équipe, mais, en général, la défense a été assez bonne cette saison

«Vous voulez toujours vous améliorer. Donc, s’il y a des joueurs que le manager aime et qu’ils sont disponibles et qu’ils s’intègrent dans l’équipe, je ne vois pas de problème, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement nécessaire en défense. “

Les fans de Manchester United sont généralement d’accord et pensent que l’investissement est mieux nécessaire ailleurs, comme la position de droite et peut-être un attaquant ainsi qu’un milieu de terrain défensif.

Un arrière gauche était également considéré comme facultatif avec un milieu de terrain, mais en vérité, Solskjaer a obtenu des niveaux plus élevés avec une partie de sa récolte actuelle.

Nemanja Matic a été en excellente forme avec Luke Shaw et Fred et ces postes ne sont donc plus autant prioritaires.

Même Odion Ighalo a été impressionnant depuis son arrivée, certains fans appelant à son achat permanent cet été.