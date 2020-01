West Brom n’a toujours pas soumissionné pour l’attaquant transporté à la mi-temps lors du dernier match de son équipe – HITC

Un transfert pour l’attaquant de Huddersfield Town Karlan Grant serait envisagé par West Bromwich Albion.

Selon le manager des Terriers, Danny Cowley, West Bromwich Albion est prêt à soumissionner pour l’attaquant de Huddersfield Town Karlan Grant.

The Birmingham Mail a annoncé plus tôt cette semaine qu’un déménagement en janvier pour Grant était envisagé par West Brom.

Le joueur de 22 ans a marqué ou inscrit 16 buts en 27 matchs avec Huddersfield cette saison, mais a été remplacé à la mi-temps alors que l’équipe du Yorkshire a perdu 2-1 à Barnsley la dernière fois.

Interrogé sur l’avenir de Grant au club plus tôt, cependant, Cowley a suggéré que le moment de la rumeur de West Brom qui a suivi est purement fortuit.

“Il n’y a eu aucune offre”, a-t-il déclaré. The Yorkshire Post. «Il y a eu des spéculations, qui peuvent se produire dans les fenêtres de transfert.

«Karlan est un jeune joueur, un jeune homme et un bon garçon et ce n’est jamais facile pour les joueurs en ce moment où il y a beaucoup de spéculations.

«Tous les joueurs à tous les niveaux du football professionnel sont maintenant des sociétés à responsabilité limitée et ont beaucoup d’entourage autour d’eux pour les conseiller. Parfois, les gens les conseillent de la bonne manière, parfois les gens les conseillent de la mauvaise façon.

«Donc pour nous, c’est normal. Nous le comprenons et avons des conversations régulières avec tous nos joueurs – Karlan inclus et nous essayons de leur donner de la clarté et d’essayer de travailler avec eux, toujours. »

Selon The Birmingham Mail, Grant figure sur une liste d’objectifs établie par West Brom.

Le Londonien était également lié à un déménagement aux Hawthorns il y a un an, avant ses 2 millions de livres sterling à Huddersfield de Charlton Athletic.

Mais il devrait coûter beaucoup plus que cela si sa sortie est sanctionnée ce mois-ci.

Il a été supposé qu’il faudrait une offre à huit chiffres pour attribuer Grant loin du stade Kirklees.