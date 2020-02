West Bromwich Albion de retour sur la bonne voie avant la visite de la forêt de Nottingham

LECTURE, ANGLETERRE – 12 FÉVRIER: Matheus Pereira de West Bromwich Albion et ses coéquipiers lors du match de championnat Sky Bet entre Reading et West Bromwich Albion au Madejski Stadium le 12 février 2020 à Reading, en Angleterre. (Photo de Catherine Ivill / .)

West Bromwich Albion est venu de l’arrière contre Reading en milieu de semaine pour réclamer trois points et leur donner un répit au sommet. Après trois victoires sur le spin, Albion est maintenant à six points du peloton de chasse; ils se retrouvent dans une position enviable en tant que tête de la forêt de Nottingham aux Hawthorns.

West Bromwich Albion de retour sur la bonne voie

West Brom sera confiant d’avoir réussi à remettre sa saison sur la bonne voie après deux ou trois mois terribles menaçant de faire dérailler sa campagne de promotion. Leur forme a pris un plongeon inquiétant après leur démolition 5-1 de Swansea City le 8 décembre. Ils n’ont récolté que huit des 27 points suivants à leur disposition en décembre et janvier, subissant des défaites à Middlesbrough, Stoke City et Cardiff City.

Début février, West Brom avait vu son écart de 12 points à la troisième place près de seulement quatre alors que le haut du tableau du championnat commençait à se comprimer. Une victoire à domicile relativement peu impressionnante contre les lutteurs de relégation Luton Town a mis fin à une série de sept matchs sans victoire.

Mais ce sont les victoires consécutives contre Millwall et Reading cette semaine qui ont complètement remis West Brom aux commandes. Un affichage dominant dans des conditions orageuses à The New Den avant un retour généralement résilient au Madejski. Soudain, les Baggies se retrouvent avec un espace de respiration.

Visite de la forêt de Nottingham

Nottingham Forest se dirige vers les Hawthorns après avoir vu leur charge vers les deux premiers ralentir ces dernières semaines. L’équipe de Sabri Lamouchi s’était lancée dans une séquence qui lui avait permis de remporter six matchs sur neuf avant sa défaite en milieu de semaine contre Charlton Athletic. Cette défaite a mis fin à la séquence de 12 matchs sans victoire de Charlton contre la maison et a infligé la deuxième défaite de Forest en trois matchs.

Forest n’est qu’à deux points des deux premiers à la cinquième place. Ces équipes autour d’eux ont également commis une faute en milieu de semaine avec seulement trois points séparant maintenant les deuxième et septième. L’image actuelle des séries éliminatoires est si serrée que la victoire de Forest pourrait les faire passer au deuxième rang. Pendant ce temps, la défaite pourrait les voir tomber des places éliminatoires.

Battre Leeds United et perdre contre Charlton Athletic en l’espace de quelques jours montre l’imprévisibilité sauvage de Nottingham Forest et du championnat en général. Cependant, ils seront soutenus par le fait qu’ils se sont bien comportés contre les hauts de table récemment; Forêt revendiquant le cuir chevelu de Leeds et de Brentford.

Ceux à surveiller



Filip Krovinovic a vraiment trouvé ses pieds à West Brom et s’est imposé de force dans la première équipe de Slaven Bilić. Le Croate, prêté par Benfica, a surtout été utilisé comme remplaçant cette saison, mais lorsqu’on lui a demandé de couvrir le Matheus Pereira suspendu, il a fermement saisi son opportunité. Un joueur chic au milieu du parc capable de trouver des poches d’espace et de faire bouger les choses.

Lewis Grabban est la principale menace de Forest et il va imaginer ses chances contre une défense qui n’a gardé qu’une seule feuille blanche aux Hawthorns cette saison. Il a déjà 16 buts à son actif cette saison. De plus, il sera à la recherche de buts dans celui-ci, étant donné qu’il n’a pas marqué depuis quatre matchs.

West Bromwich Albion a eu du mal à The Hawthorns récemment, remportant un seul de leurs cinq derniers matchs. Ils n’y ont perdu que deux fois cette saison, même si ces défaites sont survenues lors des quatre dernières. Mais dans le choix des matches de championnat de ce week-end, l’équipe locale voudra maintenir l’élan avec la bataille en dessous d’eux se resserrant.

Photo principale