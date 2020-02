West Bromwich Albion Face Tough Test à Millwall

WEST BROMWICH, ANGLETERRE – 01 FÉVRIER: Semi Ajayi de West Bromwich Albion célèbre après avoir marqué un but pour le faire 2-0 lors du match de championnat Sky Bet entre West Bromwich Albion et Luton Town aux Hawthorns le 1 février 2020 à West Bromwich, Angleterre. (Photo par Adam Fradgley – AMA / WBA FC via .)

West Bromwich Albion espérera s’appuyer sur sa victoire contre Luton Town le week-end dernier lorsqu’ils se rendront à The Den pour affronter Millwall ce week-end. Les Baggies sont revenus au sommet du tableau du championnat après leur première victoire en huit matchs et font maintenant face à une équipe de Millwall avec des aspirations de promotion croissantes.

Voyage à West Bromwich Albion pour faire face à Millwall



Moral Boost d’Albion

Bien qu’il n’ait remporté qu’un de ses huit derniers matchs et perdu deux de ses trois derniers matchs, West Brom est revenu en tête du classement avec une victoire 2-0 sur Luton le week-end dernier. Bien que loin d’être convaincant, les Baggies de Slaven Bilić ont réalisé une performance professionnelle qui aura donné un énorme coup de pouce au moral après quelques mois difficiles.

Ils doivent faire face à un test difficile contre Millwall, mais les Baggies ont apprécié jouer à Londres récemment, perdant un seul de leurs sept derniers déplacements en championnat dans la capitale, remportant trois d’entre eux. Lors de leur dernier voyage à Londres, ils ont battu l’ancienne équipe de Bilić, West Ham United, au quatrième tour de la Coupe F.A.

Albion a fait de bonnes affaires dans les derniers jours de la fenêtre de janvier, car il a amélioré ses options créatives avec des offres pour Callum Robinson et Kamil Grosicki. Robinson, âgé de 25 ans et très apprécié, s’est joint à Sheffield United et a impressionné ses débuts. Tandis que le spécialiste du championnat Grosicki s’est joint à Hull City et devrait faire ses débuts contre Millwall.

Rising Lions

Millwall n’a perdu que trois matchs de championnat depuis la nomination de Gary Rowett en octobre. Ils ont atteint la neuvième place de la division et se battent maintenant pour une place en séries éliminatoires. Dans les 15 matchs sous Rowett, ils ont dépassé leur total de points de la saison dernière; le club n’est qu’à cinq points de la sixième place.

Les Lions ont gardé une feuille blanche à domicile lors de leur dernier match et ont gardé huit feuilles blanches dans leurs 20 derniers matchs à The Den. Mais ils se heurtent aux meilleurs buteurs de la division dans celui-ci avec West Brom marquant 53 buts en championnat jusqu’à présent cette saison, n’ayant pas réussi à marquer à seulement trois reprises.

La visite des Baggies sera le premier match à domicile des Lions dans le championnat depuis le 18 janvier lorsqu’ils ont battu Reading 2-0. Il s’agit de trois victoires consécutives et d’une seule défaite depuis leurs 11 derniers matchs à domicile et avec West Brom n’ayant pas gagné à Millwall en huit visites, les hôtes seront confiants.

Joueurs à surveiller

Jed Wallace connaît une saison prospère à Millwall. Il a marqué dix buts et récolté neuf passes en 27 matchs cette saison. L’ancien milieu de terrain des Portsmouth et Wolverhampton Wanderers est un homme en forme sur l’aile et causera des problèmes pour la défense de West Brom.

West Brom accueille à nouveau Matheus Pereira de sa suspension pour le voyage à Londres dans ce qui sera un coup de pouce bienvenu pour les Baggies. Le milieu de terrain brésilien délicat a été l’une des vedettes du championnat cette saison après avoir amassé cinq buts et 14 passes décisives.

Tout bien considéré, cela devrait faire un montage fascinant. West Brom vacille de façon précaire en tête du classement et cherche désespérément l’équilibre alors que Millwall se dirige vers les six premiers. La victoire des Baggies contre Luton a soulagé la pression croissante d’une course sans victoire et maintenant ils cherchent à en tirer parti alors que nous nous dirigeons vers la dernière ligne droite.

