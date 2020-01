West Bromwich Albion s’intéresse aux favoris de Southampton, 22 ans – HITC

West Bromwich Albion, Southampton et Crystal Palace auraient voulu Kyle Walker-Peters.

Selon le Daily Mail, West Bromwich Albion est intéressé par la signature de Kyle Walker-Peters de Tottenham Hotspur, mais Southampton est le favori du jeune défenseur.

Il a été signalé que Southampton avait eu des entretiens avec Tottenham au sujet du transfert de Walker-Peters dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les Spurs veulent 12 millions de livres sterling comme frais de transfert pour l’arrière droit de 22 ans, avec les favoris des Saints, selon le rapport.

West Brom, qui vise à décrocher une promotion automatique du championnat, serait également intéressé par le jeune.

Plus tôt cette semaine, The Sun a affirmé que Crystal Palace menait la course à la signature de l’ancien international anglais des moins de 21 ans.

West Brom joue actuellement dans le championnat, et il est difficile de voir Walker-Peters choisir les Baggies devant Southampton et Palace, qui sont des clubs établis en Premier League.

De plus, les frais de transfert de 12 millions de livres sterling que Tottenham demanderait au jeune pourraient être un peu trop élevés pour West Brom à dépenser au milieu de la saison pour un jeune de 22 ans avec une expérience limitée.