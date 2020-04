WEST BROMWICH, ANGLETERRE – 29 FÉVRIER: Matheus Pereira de West Bromwich Albion regarde pendant le match de championnat Sky Bet entre West Bromwich Albion et Wigan Athletic au Hawthorns le 29 février 2020 à West Bromwich, en Angleterre. (Photo de Nathan Stirk / .)

West Bromwich Albion a encore beaucoup à jouer lorsque la saison reprendra avec le football de Premier League à leur portée. En grande partie grâce à leur formidable activité de transfert estival. Last Word on Football a examiné les joueurs qui sont arrivés à The Hawthorns et les a classés du pire au meilleur en fonction de leur impact sur l’équipe et la saison.

West Bromwich Albion Summer Signings Classé

Kenneth Zohore

Zohore a rejoint West Brom de Cardiff City pour une somme considérable d’environ 8 millions de livres sterling et n’a pas respecté le prix. À peine capable de faire le banc pour la majorité de la campagne. L’acquisition la plus coûteuse de la fenêtre par Albion a été de loin la moins efficace.

Il n’a que trois buts en championnat à son actif tout en jouant dans une équipe qui a cumulé un total de 64 buts en championnat. Slim revient avec des frais de transfert aussi élevés. Avec ses chiffres équivalant à 2,6 millions de livres sterling par objectif. Un flop assez cher.

Darnell Furlong

Furlong a beaucoup de malchance de ne pas se retrouver mieux classé dans cette liste, ayant à peine mis un pied mal cette saison. L’arrière droit a rejoint Albion après plus d’une décennie dans les rangs de QPR.

La montée en puissance des diplômés de l’académie West Brom Nathan Ferguson et Dara O’Shea l’a forcé à jouer un rôle de remplaçant cette saison. Plus que compétent lorsqu’il est appelé, Furlong a joué son rôle dans la saison impressionnante de West Brom.

Charlie Austin

Austin a rejoint West Brom après son temps à Southampton au point mort avec l’attaquant vétéran tombant en disgrâce après trois ans avec le club. Ses meilleures performances cette saison sont venues avec le joueur de 30 ans utilisé comme substitut d’impact.

Le plus mémorable venant du banc pour assommer Birmingham City. Marquer deux buts en huit minutes pour remporter le derby des West Midlands en décembre. Austin a accumulé huit buts cette saison, un retour décent compte tenu de la nature physique du championnat et de son record de blessures.

Grady Diangana (prêt)

L’ailier rusé signé le jour de l’échéance aurait figuré beaucoup plus haut dans cette liste, mais pour les blessures ayant affecté sa campagne. Diangana a obtenu son premier contrat professionnel avec le club parent West Ham United Back lorsque Slaven Bilić était en charge. La relation entre les deux conduirait Diangana à rejoindre Bilić dans les Midlands.

Lors de sa première apparition en championnat pour les Baggies, Diangana s’est annoncé en marquant deux fois en six minutes après avoir été ramené du banc à la mi-temps contre Luton Town. Des performances passionnantes au cours des semaines suivantes ont souligné son influence comme une menace d’attaque constante alors qu’Albion montait sur la table.

Semi Ajayi

Signé pour seulement 1,5 million de livres sterling par Rotherham United, Ajayi a facilement été le package surprise de la saison. L’international nigérian polyvalent a été largement salué pour ses performances cette saison. Sa force, son rythme et sa capacité à lire le jeu sont clairs et bien utilisés par Bilić.

Beaucoup de coupures et de changements se sont produits dans la ligne défensive d’Albion tout au long de la saison. Les blessures, la forme et l’intégration de jeunes talents ont tous joué un rôle dans la sélection de l’équipe de Bilić, mais c’est Ajayi qui a émergé comme étant toujours présent.

Filip Krovinović (prêt)

Le compatriote de Bilić a eu du mal à s’adapter à la vie de championnat au début, mais depuis un changement de formation est devenu une partie intégrante de l’équipe. Krovinović est actuellement prêté par Benfica et a fait 34 apparitions dans toutes les compétitions pour Albion cette saison, marquant deux buts et en préparant quatre.

Faire tomber Krovinović dans un rôle plus profond au milieu de terrain a potentiellement sauvé West Brom de l’implosion après une période de Noël qui les a vu lutter pour gagner des points. Il a depuis trouvé ses pieds chez The Hawthorns et pourrait être la clé de la promotion d’Albion à la reprise de la saison.

Romaine Sawyers

Sawyers est retourné au club où il a commencé sa carrière après six ans d’absence. Il a rejoint Brentford pour moins de 2 millions de livres sterling et a parfaitement intégré aux côtés de Jake Livermore dans le milieu de terrain central d’Albion.

Sa marque de possession de football est ce qui fait tourner ce côté de Baggies car il est devenu un facteur déterminant de leur succès. Faire preuve de sang-froid et de tête froide lorsqu’il est entouré de chaos est devenu une marque de commerce de 28 ans.

Matheus Pereira (prêt)

Pereira est une révélation depuis qu’il a rejoint les Baggies en prêt du Sporting Lisbon. Utilisé cette saison à la fois en tant que numéro 10 et à droite, il a un contrôle rapproché exceptionnel et une gamme de passes phénoménale.

Il a enregistré 16 passes et marqué six buts cette saison et est l’une des principales raisons pour lesquelles West Brom est à la recherche d’une promotion automatique. Le Brésilien devrait rester au Hawthorns après cette saison avec des conditions personnelles qui auraient déjà été convenues.

