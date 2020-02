West Bromwich Albion voyage à Ashton Gate invaincu en quatre

WEST BROMWICH, ANGLETERRE – 15 FÉVRIER: Callum Robinson de West Bromwich Albion et Filip Krovinovic hug Jake Livermore de West Bromwich Albion alors qu’ils célèbrent le propre but marqué par Tobias Figueiredo de Nottingham Forest pour faire le score 2-1 pendant le match de championnat Sky Bet entre West Bromwich Albion et Nottingham Forest à The Hawthorns le 15 février 2020 à West Bromwich, Angleterre. (Photo par Adam Fradgley – AMA / WBA FC via .)

West Bromwich Albion se rendra à Ashton Gate invaincu en quatre matches de championnat avec la 7e place de Bristol City en vue. Bristol City est en pleine forme elle-même après avoir remporté cinq de ses sept derniers matches de championnat et nourrit ses propres aspirations de promotion.

West Bromwich Albion invaincu sur quatre



West Brom est invaincu en quatre matchs en février; ils cherchent à faire trois victoires consécutives sur la route lorsqu’ils affronteront Bristol City ce week-end. Haut de la table Albion a remporté trois de ses quatre derniers matchs. Mais, ils ont été mécontents la dernière fois contre Nottingham Forest, car l’égaliseur du temps d’arrêt de Matt Cash leur a coûté des points.

Bristol City s’est lancée dans les éliminatoires avec trois victoires contre quatre en janvier, ne subissant que la défaite contre Brentford le 1er. Mais un mois de février incohérent leur a valu deux victoires et deux défaites, pertes subies par Birmingham City et Leeds United. Ils ont pris six points sur les 12 derniers à leur disposition, West Brom en a pris 10.

Bristol City a été frappée par un bug de maladie qui n’a vu que 12 joueurs aptes à s’entraîner en milieu de semaine, mais ils s’attendent à en avoir le plus d’ici vendredi. À seulement six points de retard sur Leeds, la promotion automatique reste une possibilité pour les Robins, même si les séries éliminatoires sont la cible la plus probable. Le luminaire à Ashton Gate semble être convaincant.

Changement de la formation de West Bromwich Albion



West Bromwich Albion est certainement au cours de son marasme hivernal qui lui a permis de perdre une avance de 12 points sur la troisième place à seulement quatre. Ils ont eu du mal à gérer la perte de Grady Diangana de leur attaque et pendant un certain temps, cela a menacé de faire dérailler leur saison. Cependant, l’arrivée de Callum Robinson en prêt et la modification du système pour accueillir Filip Krovinovic ont fait des merveilles pour les Baggies.

Slaven Bilić a changé son système en 4-3-3 et a vu une récompense instantanée avec Robinson et Krovinovic fonctionnant bien en tandem avec Hal Robson-Kanu et Matheus Pereira. Robson-Kanu joue le rôle d’attaquant central et c’est sa détermination tenace et son jeu de hold-up qui permettent à ceux qui l’entourent de s’épanouir.

Robinson, Pereira et Krovinovic ont apparemment conclu un partenariat dangereux; ils se sont tous retrouvés sur la feuille de match ces dernières semaines. De plus, leur force sur le banc est stupéfiante, ils ont les ressources pour ajouter des joueurs comme Matt Phillips, Kamil Grosicki, Charlie Austin au bercail avec Diangana qui doit encore revenir.

Protection Pereira

Slaven Bilić a de nouveau appelé à plus de protection pour Matheus Pereira après le match nul 2-2 d’Albion avec Nottingham Forest. Pereira s’est une fois de plus avéré être une poignée pour l’opposition en préparant Robinson pour le premier but du match après avoir dépossédé le milieu de terrain de Forest Samba Sow. Mais pas pour la première fois cette saison, le meneur de jeu brésilien a été soumis à un traitement brutal de la compétition; il a eu besoin d’un traitement à plusieurs reprises.

Pereira a suscité beaucoup d’attention depuis son déménagement dans les Midlands, attirant l’attention de plusieurs clubs de Premier League. Il est sur le point de rendre son déménagement aux Hawthorns permanent bientôt. Des termes personnels déjà convenus sur l’accord de 8,25 M £ qui devient une obligation après 30 apparitions, il en a fait 25.

Dan Bentley

L’une des personnalités les plus remarquables de Bristol City cette saison a été le gardien de but Dan Bentley; il a de nouveau démontré sa qualité lors de leur défaite 1-0 contre Leeds la dernière fois. Le match à Elland Road a vu Leeds dominer et, en vérité, aurait pu infliger une lourde défaite à Bristol City, mais pour Bentley, qui a effectué une série de arrêts importants. Nier deux fois Helder Costa avec de belles sauvegardes.

Bentley a réussi à garder 10 draps propres jusqu’à présent cette saison, seuls Kiko Casilla de Leeds (13) et Christian Walton de Blackburn Rovers (11) en ont plus. Une statistique qui explique peut-être pourquoi l’entraîneur-chef de Bristol City, Lee Johnson, a affirmé en octobre que son gardien de but n’était pas loin d’une convocation en Angleterre.

