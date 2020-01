West Ham a terminé la signature du gardien de but de Middlesbrough, Darren Randolph

MIDDLESBROUGH, ANGLETERRE – 24 NOVEMBRE: Darren Randolph de Middlesbrough célèbre le deuxième but de son équipe lors du match de championnat Sky Bet entre Middlesbrough et Hull City au Riverside Stadium le 24 novembre 2019 à Middlesbrough, en Angleterre. (Photo de George Wood / .)

West Ham United a terminé la signature du gardien de but Darren Randolph de Middlesbrough.

Nous sommes heureux de confirmer le retour du gardien international de la République d’Irlande Darren Randolph au Club. pic.twitter.com/gxp3lJfPM5

Retour de West Ham

Le retour de Randolph du côté de Londres pour des frais non divulgués est attendu depuis longtemps et un accord aurait été conclu au début du mois.

Le gardien de Middlesbrough a rejoint les Hammers pour la première fois avant la saison 2015-16 et rejoint un contrat de trois ans et demi.

Après un séjour de deux ans avec Birmingham City, il a fait 15 apparitions dans toutes les compétitions pour les Hammers.

Seulement six apparitions ont eu lieu en Premier League, Randolph étant devenu le deuxième choix derrière Adrian.

Sa fortune s’est améliorée au cours de la saison 2016-17, faisant 24 apparitions et gardant cinq draps propres.

Déménagement à Middlesbrough

Randolph a changé Upton Park pour le Riverside à la recherche de plus de temps de jeu.

Le joueur de 32 ans a abandonné une division et est devenu un favori des fans dans le Nord-Est.

Il a participé aux 46 matchs des deux saisons consécutives du championnat, Boro terminant respectivement cinquième et septième.

Il a également conservé 36 draps propres, ce qui lui a valu une place dans l’équipe de la saison du championnat 2018-19.

Malgré un début de saison solide sous Jonathan Woodgate, il a depuis glissé l’ordre hiérarchique au jeune Aynsley Pears.

Randolph: ravi d’être de retour

S’adressant au site Internet du club, Randolph a déclaré: «Je suis ravi d’être de retour à West Ham United. J’ai déjà passé deux bonnes années au Club et j’ai encore beaucoup d’amis ici, donc je n’ai pas hésité à revenir », a-t-il déclaré. «West Ham est un club massif, avec des supporters fantastiques et une excellente équipe de joueurs.

«C’est un grand défi pour moi et je suis vraiment impatient de travailler avec les gardiens de but ici et d’aider l’équipe de toutes les manières possibles.

“Je voudrais remercier tout le monde à Middlesbrough – la direction, le personnel, les joueurs et les fans – pour leur soutien. J’ai passé un bon moment là-bas et je leur souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison.

«Cette opportunité était tout simplement trop belle pour être refusée, cependant. C’est un grand sentiment d’être de retour en Premier League avec un club aussi fantastique, et j’ai hâte de commencer. “

