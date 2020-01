West Ham, assaut sur l’ancien but de la Fiorentina Soucek: 25 millions de prêts

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

West Ham vise un ancien but de la Fiorentina. Comme le rapporte le portail anglais Football London, les Hammers sont en effet prêts à offrir à Slavia Prague environ 25 millions d’euros pour le jeune milieu de terrain Tomas Soucek. Autrefois aussi recherchée par l’alto, la classe 95 est un pivot de l’équipe nationale tchèque et de son club.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

25.01 13:48 – Nouvelle aventure possible pour Sagna: l’ancien Bénévent est proche de Nantes

25.01 11:04 – L’équipe de l’Olympique de Marseille: “moteur freiné”

25.01 10:38 – Les ouvertures portugaises – Braga-Porto, en attente de la finale de la Coupe

25.01 10:04 – Eredivisie, un super Utrecht bat Den Haag: 4-0 à l’avance

25.01 09:12 – Les ouvertures britanniques – Les rouges en quête de records. Entretien avec Dybala

25.01 00:50 – officiel Bayer Leverkusen, Pohjanpalo prêté à Hambourg

25.01 00:40 – Official Athletic Club, Ganea vendu à Viitorul jusqu’en juin

25.01 00:20 – Lyon, priorité défensive: but Akanji du Borussia Dortmund

25.01 00:05 – Olympique Marseille, Zenit sur les traces de Morgan Sanson

25.01 00:04 – 25 janvier 1995, kung fu Cantona: le Français assomme un fan

24.01 23:10 – Chelsea, chasse au député Kepa: les yeux tournés vers l’espagnol Guaita

24.01 22:57 – Liga, Osasuna bat Levante 2-0: il y a des dépassements au classement

24.01 22:53 – Ligue 1, Rennes est sauvé à Nice: Tait égalise le but de Dolberg

24.01 22:42 – Haaland-boom en Bundesliga: 5 buts en moins de 60 ‘, impact dévastateur

24.01 22:34 – La Bundesliga, Sancho et Haaland traînent Bor. Dortmund: 5-1 à Cologne

24.01 22:29 – Les bulletins de notes de Cologne – Czichos désastreux, seul Uth est sauvé

24.01 22:28 – Bulletin de Dortmund – Phénomène Haaland, super performance de Reus

24.01 22:27 – Bayern Munich, Upamecano en vue. Les Français expirent 2021

24.01 22:19 – Arsenal, il n’y a pas que le Barça sur Aubameyang: aussi le PSG concerné

24.01 21:26 – Verratti: “Au PSG bonne saison. Maintenant je profite du NBA Paris Game”

24.01 21:04 – Réponses non concluantes dans le studio, Pennant expulsé de Sky Sports

24.01 20:44 – tmwLione, comme le Wendel du Sporting Lisbon

24.01 20:04 – Newcastle, Lazaro: “Fiers d’être dans un club aussi emblématique”

24.01 19:57 – Celta Vigo officiel, voici Bradaric de Cagliari

24.01 19:51 – Majorque officielle, Alegria vendue en prêt à l’Estrémadure

24.01 19:48 – Manchester United, Bruno Fernandes s’est évanoui à Maddison

24.01 19:39 – De Jong: “Setien? On se débrouillait déjà bien avec Valverde. Je me donne un 6 pour l’instant”

24.01 19:21 – l’officier lyonnais, meilleur buteur de Ligue 2 pour 12 millions

24.01 19:18 – Manchester United, un ancien Udinese parmi les Red Devils: but Ighalo

24.01 19:03 – Besiktas officiel, résolution consensuelle avec le technicien Avci

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …