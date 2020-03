West Ham aurait vraiment aimé Hammer, 19 ans; cela pourrait-il avoir un impact sur l’objectif de Leeds? – HITC

West Ham United devra peut-être penser à deux jeunes milieux de terrain.

Selon Football.London, le milieu de terrain de West Ham United évalue “très fortement” le milieu de terrain Conor Coventry après lui avoir donné un nouveau contrat en janvier.

On prétend que West Ham voit un brillant avenir pour le joueur de 19 ans, et ils lui ont donné un contrat jusqu’en 2023 en janvier à la suite de cette position.

Les Hammers l’ont ensuite prêté à Lincoln City, côté de la Ligue 1, où il a joué sept fois et a acquis une précieuse expérience en équipe première.

Coventry espère pousser à la reconnaissance de la première équipe sous David Moyes la saison prochaine, mais cela pourrait avoir un effet d’entraînement pour un autre talent des Hammers.

Quel avenir pour Josh Cullen?

La foi de West Ham en Coventry pourrait simplement mettre Cullen dans une position difficile, car il était censé être le prochain milieu de terrain à gravir les échelons.

Pourtant, maintenant Cullen a 23 ans et n’est plus exactement considéré comme un jeune. Il n’a fait que neuf apparitions pour West Ham, et si Coventry gagne du terrain, ce sera peut-être aux dépens de Cullen.

Le Daily Mail a récemment rapporté que Leeds United faisait partie des clubs désireux de signer Cullen cet été, et ils pourraient bien être tentés d’encaisser, de prendre l’argent et de libérer de l’espace pour passer par Coventry.

Le fait que Cullen n’ait pas vraiment percé à l’approche de 24 ans suggère que son avenir à long terme pourrait ne pas être à West Ham – ce qui pourrait stimuler Leeds United et l’adolescent Coventry dans le processus.

