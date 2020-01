West Ham déménage après que Palace ait offert 16 millions de livres sterling à Bowen

Date de publication: jeudi 30 janvier 2020 5:37

Crystal Palace gagne la course pour signer Jarrod Bowen après avoir apparemment accepté des frais de 16 millions de livres sterling avec Hull.

Newcastle, Leeds et West Brom seraient tous intéressés par l’ailier, Steve Bruce souhaitant renforcer sa ligne avant avant la date limite de vendredi.

Mais les rapports suggèrent que Palace a déménagé en tête du peloton pendant qu’ils discutent des conditions avec les Tigres, qui cherchent à tirer profit de l’homme de 23 ans.

Le Guardian suggère que Hull cherche à faire 20 millions de livres sterling sur Bowen, mais des rapports ailleurs suggèrent que Palace est proche d’un accord d’une valeur de 16 millions de livres sterling tandis que Newcastle refuse de se rapprocher de l’évaluation du club de championnat.

Rien n’indique le désir de Bowen et la nouvelle des progrès de Palace pourrait étouffer ses autres prétendants.

West Ham trying to get Jarrod Bowen from Hull, who’ve already agreed a deal with Palace for the winger. West Ham rate Bowen highly and have been interested in him for a while #whufc

— Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) January 30, 2020