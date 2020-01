West Ham devance Man Utd pour Gedson Fernandes après une approche unique

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 3h01

David Moyes serait prêt à sceller sa première signature en tant que manager de West Ham après avoir devancé son ancien club Manchester United pour le milieu de terrain portugais des moins de 21 ans Gedson Fernandes.

Le milieu de terrain de 20 ans, que Sky Sports a rapporté plus tôt cette semaine figure sur la liste des cibles de transfert d’Ole Gunnar Solskjaer, sera autorisé à quitter le Benfica ce mois-ci, selon le journal portugais Record.

Le joueur aurait commis une faute sur l’entraîneur Bruno Lage après n’avoir participé à aucun des sept derniers matchs du Benfica.

En tant que tel, il a été déclaré plus tôt dans la semaine que le milieu de terrain portugais U21 avait échangé des agents dans le but d’obtenir un transfert en Premier League et son nouveau représentant s’était envolé pour l’Angleterre pour des entretiens avec les prétendus prétendus.

Le joueur a une clause de sortie de 100 millions d’euros dans son contrat, mais Benfica est connu pour être prêt à le vendre pour un prix plus proche de 40 millions d’euros.

Cependant, aucun preneur n’étant encore prêt à répondre à leur prix demandé, Record (via Sport Witness) affirme maintenant que c’est West Ham qui mène la charge pour Fernandes après avoir déposé ce qui est rapporté comme une approche unique.

Selon le rapport, West Ham a promis de respecter le prix demandé de 40 millions d’euros de Benfica, mais seulement s’il peut d’abord souscrire un prêt de 18 mois au joueur, avec l’accord permanent et qui devrait se dérouler à l’été 2021.

Il a été déclaré que les pourparlers sur l’accord devaient commencer la semaine prochaine lorsque les responsables de Hammers se rendraient à Lisbonne pour tenter de conclure un accord pour le joueur de 20 ans.

Record souligne également que Gedson, qui a déjà été lié à Tottenham, a publié un article sur les réseaux sociaux à l’aide des émojis de deux marteaux, mais l’a supprimé.

La capture de Fernandes serait une première signature de Deuxième arrivée de Moyes en tant que manager de West Ham.

Les Hammers, quant à eux, sont également liés à la décision d’un tueur à gages brésilien prolifique.