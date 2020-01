West Ham doit augmenter l’offre pour 22 ans, Southampton le veut – HITC

West Ham United et Southampton seraient intéressés par Matty Cash de Nottingham Forest.

Selon The Guardian, West Ham United devra payer 12 millions de livres sterling pour signer Matty Cash dans le mercato de janvier, les rivaux de Premier League Southampton étant également intéressés par le défenseur de Nottingham Forest.

Il a été rapporté que West Ham a proposé de payer 10 millions de livres sterling et 2 millions de livres sterling en add-ons pour l’arrière droit.

Cependant, le rapport a suggéré que Forest voulait 12 millions de livres sterling à l’avance, avec Southampton et l’AC Milan également intéressés par le joueur de 22 ans, qui peut également jouer au milieu de terrain.

Statistiques

Selon WhoScored, Cash a effectué 26 départs et une apparition de remplacement dans le championnat de Forest jusqu’à présent cette saison, marquant deux buts et fournissant quatre passes décisives.

Au cours de la campagne 2018-19, le joueur de 22 ans a effectué 27 départs et neuf apparitions de remplacement dans la ligue des Reds, marquant six buts et fournissant une passe décisive, selon WhoScored.

Séjour dans la forêt de Nottingham

Avec Forest visant à terminer dans les deux premiers du classement du championnat cette saison, il serait préférable pour les Reds de conserver Cash jusqu’à la fin de la saison.

Certes, 12 millions de livres sterling représentent beaucoup d’argent pour un club du championnat, mais les Reds ont de réelles chances de remporter une promotion automatique en Premier League, et perdre de l’argent en milieu de saison les affectera négativement.