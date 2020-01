West Ham fait une enquête sur l’arrière droit et se rapproche d’un excitant, milieu de terrain

Date de publication: Lundi 27 janvier 2020 4:43

West Ham est en pourparlers avancés avec Slavia Prague sur un accord pour Tomas Soucek et a demandé des informations sur Kyle Walker-Peters de Tottenham, selon un rapport.

Le gardien rapportent que les Hammers espèrent conclure un accord pour le milieu de terrain central Soucek aftwe en regardant Carlos Sanchez lutter contre West Brom.

West Ham cherche un acheteur en Espagne pour Sanchez, qui a été piégé par David Moyes à la mi-temps de la défaite de la FA Cup face aux Baggies.

Conor Townsend a placé l’équipe de Slaven Bilic en tête tôt après une erreur de Sanchez et ensuite le patron des Hammers a déclaré: «Je suis venu avec le même problème la dernière fois. Cela n’a pas changé.

«Ce que je dois faire, c’est trouver quelque chose qui puisse nous inspirer. J’ai été déçu des opportunités que nous avons abandonnées car elles doivent être difficiles à battre. Nous devons trouver un moyen de faire croire que nous sommes plus difficiles à battre. “

On pense que Moyes cherche à ajouter une «plus grande présence au milieu de terrain» et Soucek, 24 ans, qui a été capitaine de Prague 13 fois cette saison et a marqué 10 fois, semble correspondre.

Selon la source, West Ham s’apprête à augmenter son offre initiale de 15 millions d’euros pour l’international tchèque, Slavia Prague souhaitant 20 millions d’euros.

Pendant ce temps, Moyes poursuivant également un attaquant et un arrière droit, la même source affirme que le club s’est renseigné sur la signature de Walker-Peters en prêt.

West Ham aurait échoué avec une offre de 12 millions de livres sterling pour l’arrière droit de Nottingham Forest, Matty Cash, et envisage maintenant d’ajouter des Spurs, 22 ans, en tant qu’addition temporaire.

Ryan Fredericks a été exclu de l’action jusqu’à la fin du mois prochain après avoir subi une contraction des ischio-jambiers à Gillingham et Moyes est à la recherche d’un adjoint.